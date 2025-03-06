Ford Otosan Ankara'da yeni yedek parça dağıtım merkezi açtı

Ford Otosan, yedek parça tedarik zincirinde verimliliği artırmak ve müşterilerine daha hızlı hizmet sunmak amacıyla Ankara Akyurt’ta yeni bir yedek parça dağıtım merkezi açtı.

Koç Holding’in satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer’in yeni geliştirdiği kiralama ve satın alma modeli kullanılarak hayata geçirilen bu dağıtım merkezinin, Ford Otosan’ın lojistik süreçlerini optimize etmeye yönelik yeni iş modellerinden biri olduğu kaydedildi.

KoçZer tarafından kiralanan ve Dinçer Lojistik’in işleteceği yedek parça dağıtım merkezi, Ford Otosan’ın yedek parça dağıtım operasyonlarında hız ve etkinliği artırmayı hedefliyor.

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Dinçer Lojistik’in sağladığı depolama hizmeti ile birlikte City Lojistik firmasının lojistik koordinasyon desteğiyle süreçlerin daha verimli yönetilmesi, sağlanacak. Böylece başta Ankara ve çevre illerdeki Ford bayileri olmak üzere, yedek parça tedariğinin hızlandırılması ve özellikle doğu bölgelerindeki bayilere 24 saat içinde parça tedariğinin garanti altına alınması planlanıyor.

Sancaktepe’den sonra Pelitli’de, Almanya’da ve Polonya’da yedek parça dağıtım merkezi açmış olan Ford Otosan, Ankara Akyurt ile beşinci yedek parça dağıtım merkezini devreye alıyor.

'HIZLI VE KESİNTİSİZ BİR TEDARİK SAĞLAYACAK'

Ford Otosan Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, bu yeni yedek parça dağıtım merkezi yönetim modeline ilişkin olarak, "Ankara Akyurt’ta açılan bu yeni yedek parça dağıtım merkezi, lojistik süreçlerimizi daha da güçlendirerek Ford bayilerine hızlı ve kesintisiz bir tedarik sağlamamıza olanak tanıyacak" dedi.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan KoçZer Genel Müdürü Serhan Turfan da, yeni yedek parça dağıtım merkezinin 9 aylık titiz ve çok paydaşlı bir çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, "Ankara Akyurt Ford Otosan Yedek Parça Dağıtım Merkezi, 25 bin metrekare kapalı ve 25 bin metrekare açık alanıyla Türkiye otomotiv sektörüne önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu.