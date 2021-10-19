Yeni şanzıman ile artık yüzde 90 yerli 0:00 / 0:00

Ford Otosan, ağır ticari araçlarında kullanmak üzere geliştirdiği yerli şanzımanını Eskişehir Fabrikası'nda gerçekleştirilen törenle tanıttı. 2018'de çalışmalarına başlanan yerli şanzıman yatırımı ile Ford Otosan'ın, motor, aks ve şanzımanın üçünü de geliştiren ve üreten sayılı global kamyon üreticilerinden biri konumuna ulaştığı belirtildi.

58 milyon euro yatırım ve TÜBİTAK'ın 13.5 milyon TL tutarında Ar-Ge teşviki ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli 'Ecotorq' şanzıman sayesinde, Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks'ın Eskişehir'de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranının yüzde 74 seviyesinden yüzde 90'a ulaştığı açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ford Otosan'ın kamyonlarındaki şanzıman sistemleri bugüne kadar Alman ZF'ten ithal ediliyordu. İlk etapta kamyon üretiminin yüzde 15'inde kullanılacak yerli şanzımanların, 2022 sonundan itibaren fabrikadan çıkan tüm kamyonlarda yer bulacağı belirtildi.

Öte yandan, 230 mühendisin 5 yılda tasarım, test ve geliştirme aşamalarını tamamladığı yerli şanzıman, 1 milyon km'yi aşkın yolda farklı koşullarda test edildi. Ford Trucks'ın yerli şanzıman ile yan sanayi ve tedarik ekosisteminin gelişmesine katkı sunacağı da vurgulandı. Ayrıca, Ford Otosan'ın geliştirdiği şanzımanın diğer üreticilere de tedarik edilme ihtimali bulunuyor.

Ford Otosan yetkililerinin verdiği bilgiye göre, markanın tüm 13 litrelik motorları ile uyumlu olan yerli şanzıman, 16 ileri vites oranına sahip olması ise yerini aldığı sisteme göre daha düşük yakıt tüketimi elde edilmesine de katkı sağlıyor. İlerleyen dönemde, yerli şanzımanın manuel versiyonlarının geliştirileceği de verilen bilgiler arasında.

'ULUSLARARASI REKABETE KATKI SAĞLAYACAK'

Yerli şanzımanın Eskişehir'deki lansmanında açıklamalarda bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, bir aracı sıfırdan ticari bir ürün haline dönüşene kadar, motoru da dahil olmak üzere komple tasarlama, geliştirme ve test etme yeteneklerine ve altyapısına sahip olduklarını bildirdi.

Yenigün, "2003 yılında Eskişehir Fabrikamızda başladığımız, ağır ticari araçlarımızın kalbi Ecotorq motor üretimimiz büyüyerek devam ediyor. Ağır ticari araç üretiminde önemli unsurlardan biri olan arka aks ise mühendislerimiz tarafından geliştirilerek 2015 yılından beri üretiliyor. Bugün ise, tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği ilk ve tek yerli Ecotorq şanzıman ile bir yeniliğe daha imza atıyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı ile ağır ticaride araçlarımızın yerlilik oranını yüzde 90'ın üzerine çıkaracak, markamızın ve ülkemizin uluslararası arenadaki rekabetçiliğine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

2024 HEDEFİ 45 ÜLKE

Son dönemde Avrupa'da satış ağını genişletmeye yönelik hamleler yapan Ford Trucks, 2019'da Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından İtalya, Belçika, Lüksemburg yapılanmasını tamamlamıştı.

Şirket, geçtiğimiz günlerde de Avrupa'nın en büyük ağır ticari pazarı olan Almanya'ya atım atmıştı. Yakın bir gelecekte Fransa pazarına girmek için hazırlıklar yapan Ford Trucks'ın, global büyümesini 2021 yılı sonunda 45 ülkeye, 2024 yıl sonuna kadar da 55 ülkeye genişletmeyi hedeflediği öğrenildi.

Ford Otosan yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, yapılan çalışmalar sayesinde Ford Otosan'ın ağır ticari araç toplam satışları içindeki ihracat payı önümüzdeki yıl yüzde 50'ye çıkacak. Önümüzdeki yıllarda ise bu oranın daha da artması bekleniyor.

Ayrıca, ilerleyen yıllarda üretimde kapasite artırımına gitmeyi hedefleyen şirket, sadece bu yıl yaklaşık 8 bin adet yerli şanzımana sahip kamyon ihracatı gerçekleştirmeyi planlıyor.

TÜRK OTOMOTİV SANAYİSİNDEKİ EN BÜYÜK YATIRIMA İMZA ATMIŞTI

Ford Otosan, geçtiğimiz Mart ayında da Türk otomotiv sanayisindeki en büyük yatırıma imza atmıştı. Şirket, 2 milyar dolarlık yatırım planı kapsamında, Kocaeli fabrikasını Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline getireceğini açıklamıştı.

Ford Otosan'ın söz konusu yatırımı ile doğrudan 3 bin, dolaylı olarak da 15 bin istihdam sağlanacağı belirtilmişti. Otosan'ın bu yatırımı çerçevesinde Ford’un ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek.

Ayrıca, Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında da Yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilecek

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ALİ KOÇ'TAN ÖZDEMİR BAYRAKTAR ANEKDOTU

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç konuşmasında,"1996 yılında bir dönüm noktasına geldik, Koç Holding olarak otomotiv işine devam edip etmeme kararını almak üzere bir danışman şirket tuttuk. Bu şirket bize özellikle Otosan tarafından çekilmemizi tavsiye eden bir rapor sundu. Fakat biz yılmadık ve devam ettik. Otomotivin ana vatanı olarak bilinen ABD'ye Türkiye'den otomotiv ihraç eden ilk şirket olduk. Türkiye'nin otomotiv üretiminin yüzde 25'ini Otosan gerçekleştiriyor. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Merhum Özdemir Bayraktar'a başsağlığı da dileyen Koç, geçmişe yönelik bir anısını da paylaştı. Koç, "Bundan yıllar önce, Nusret Aysel Özdemir Bayraktar ile bizden habersiz tanışıyor ve yaptığı işleri görünce bize onunla birlikte iş yapmamızı tavsiye ediyor. Bugün gelinen noktada, insansız hava araçlarında Türkiye en gelişmiş ülkeler arasında. Bu alanda Özdemir Bey'in başlattığı işin daha da büyüyeceğine inanıyorum" dedi.

ALİ KOÇ: 2 MİLYAR EUROLUK YATIRIMIN YÜZDE 20'Sİ TAMAMLANDI

Avrupa'da Ford markası taşıyan ticari araçların yüzde 90'ının Türkiye'de üretildiğine dikkat çeken Koç, "Ford Trucks markasını global arenada yönetme görevi Otosan'ı verildi. Yerlilik konusunu çok önemsiyoruz. Yerlilik şanzıman ile birlikte ürettiğimiz ağır ticari araçların yerlilik oranı yüzde 90'a çıktı." şeklinde konuştu.

Koç, Mart ayında Ford Otosan tarafından gerçekleştirilen Türk otomotiv sanayisinin en büyük yatırımı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, "Elektrikli ve bağlantılı araç projelerimizi hayat geçirmek için 2 milyar euroluk planımızı açıklamıştık. Bu yatırımın yüzde 20'si şuan için gerçekleşti. Bu yatırımda hattan indireceğimiz ilk aracı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yollara çıkarmayı planlıyoruz. Elektrikli araç konusu tahminlerin çok üstünde bir hızda gerçekleşiyor. Her yıl tahminleri yukarı doğru revize etmek zorunda kalıyoruz. Bu gibi stratejik yatırımları ülkemize çekmek kolay değil. Başka markalar ile mücadele ediyorsunuz. Ford ve VW müzakere ettiler, bu yatırım için başka fabrikalar ile yarıştık" ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:

- Yeşil mutabakat hepimizin gündeminde. Küresel sıcaklık artışı ile mücadele için kurulan Paris İklim Anlaşması'na Türkiye'nin taraf olmasında topluluk olarak mutluluk duyuyoruz Avrupa'nın önde gelen 7 ağır ticari araç üreticisi ile birlikte AB'nin belirlediği 2040 yılında sıfır karbon hedefine yönelik anlaşmaya imza attık

- Ekonomimizin en zor dönemleri dahil, bize güvenen uluslararası ortaklarımıza teşekkür ederiz. Uzun vadeli Türkiye'yi kısa dönemli analizler ile anlamaya çalışmak büyük bir yanılgıdır. Uzun vadeli vizyonla bu ülkeye yatırım yapan herkes kazanmıştır. Vehbi Koç'un, 'Ülkem varsa bende varım' anlayışı ile elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Türkiye'nin çok daha fazla yatırım çekmesi ve küresel teknoloji merkezi olması için devletimizin gerekli adımlara atacağına inanıyorum. Dünyada artık Uzak Doğu'ya bağımlılığın azaltılması tartışılıyor. Türkiye bu yeni ortamda büyük potansiyele sahiptir

BAKAN VARANK: "BATARYA YATIRIMLARI ÇEKMEK İÇİN ÇALŞIYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise konuşmasında, "Ülkemizde aldığımız önlemler neticesinde dünyada araç satışları azalırken Türkiye'de böyle bir durum yaşanmıyor. Asıl hedef bu artışı sürdürülebilir hale getirmek. Endüstrideki değişim rüzgarlarını iyi okuyarak, sektör ile dirsek teması halinde adımlar atıyoruz. Birçok ülke acaba zamanımı diye düşünürken, biz 2022 yılında sıfırdan geliştirdiğimiz elektrikli otomobili yollara çıkarmaya hazırlanıyoruz. Elektrikli araçların ihtiyaç duyacağı altyapılar konusunda, özellikle de şarj istasyonları konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Batarya teknojilerinin elektrikli araçlar için önemini biliyoruz. Batarya yatırımlarında global şirketlerin yatırımlarını Türkiye'ye çekmek için çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi elektrikli araç ve batarya alanlarında Avrupa'nın merkezleri arasına sokmak. Türkiue sadece elektrikli araçlarda değil, uçan otomobillerde de önemli bir konumda olacak" dedi.

Çalışan ücretlerine de değinen Varank, "Çalışanlara bu yıl ciddi zamlar yapmamız lazım, onları üretimde tutacak adımları atmamız lazım. İşçi ve işveren görüşmelerinde çalışana gerçek bir zam oranı konusunda anlaşmaya varılmasını umarım" şeklinde konuştu