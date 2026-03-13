Canlı
        Ford Otosan Koçfinans'ı bünyesine kattı - Otomobil Haberleri

        Ford Otosan Koçfinans'ı 137 milyon dolara satın aldı

        Ford Otosan, Koç Finansman A.Ş.'yi (Koçfinans) 137 milyon dolar bedelle satın aldı. Koçfinans'ın Ford Otosan bünyesine katılmasıyla birlikte, müşterilerin ihtiyaçlarına daha esnek finansman çözümleri sunulması bekleniyor. Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, "Mobilite artık araçtan finansmana ve satış sonrası hizmetlere uzanan bütüncül bir ekosistem. Bu yatırım binek, ticari araç ve kamyon işimizdeki büyümeyi destekleyecek önemli bir adım olacak" dedi

        Giriş: 13.03.2026 - 13:19
        Ford Otosan Koçfinans'ı bünyesine kattı

        Ford Otosan, Ford ve Ford Trucks markalarının en büyük perakende finansman iş ortağı olan Koç Finansman A.Ş.’nin (Koçfinans) paylarının %100 devralmak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladı.

        Bu kapsamda Ford Otosan, Koçfinans’ın Koç Holding (%50), Arçelik (%47) ve diğer Koç Topluluğu şirketlerine (%3) ait hisselerini, kapanış düzeltmelerine bağlı olarak yaklaşık 137 milyon dolar bedelle devralacak.

        Koçfinans uzun yıllardır Türkiye’de Ford Otosan’ın perakende finansman partneri olarak faaliyet gösteriyor ve finansman çözümleriyle araç satışlarını destekleyen önemli bir rol üstleniyor.

        50 milyar TL’yi aşan bilanço büyüklüğü bulunan Koçfinans'ın müşteri odaklı yaklaşımı ile dijital ve veri odaklı yetkinliklerinin Ford Otosan ekosistemine entegre edilerek müşteri deneyiminin ileri taşınması hedefleniyor.

        Koçfinans’ın Ford Otosan bünyesine katılmasıyla birlikte, müşterilerin ihtiyaçlarına daha esnek finansman çözümleri sunulması bekleniyor. Araç satın alma süreçlerinin daha entegre bir yapıya kavuşması ve mobilite hizmetlerine daha kolay erişim sağlanması da hedefler arasında. Bu adımın, araç satın alma sürecinden finansman ve sigorta çözümlerine kadar uzanan uçtan uca mobilite deneyimini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

        "BÜYÜMEYİ DESTEKLEYECEK BİR ADIM"

        Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, "Ford Otosan olarak müşterilerimize sunduğumuz deneyimi yalnızca araç üretimiyle sınırlı görmüyoruz. Mobilite artık araçtan finansmana ve satış sonrası hizmetlere uzanan bütüncül bir ekosistem. Koçfinans’ın bünyemize katılması, müşterilerimize daha güçlü ve entegre finansman çözümleri sunmamızı sağlayacak. Bu yatırım aynı zamanda binek, ticari araç ve kamyon işimizdeki büyümeyi destekleyecek önemli bir adım olacak" dedi.

        Ford Otosan Mali İşler Lideri (CFO) Gül Ertuğ ise satın almaya ilişkin olarak, "Koçfinans’ın Ford Otosan bünyesine katılması, satış finansmanı alanındaki güçlü iş birliğimizi daha entegre bir yapıya taşıyor. Bu yatırım sayesinde otomotiv değer zincirinde daha fazla katma değer yaratmayı ve müşterilerimize daha esnek finansman çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Güçlü bilanço yapımız ve disiplinli finansal yaklaşımımızla bu satın almanın şirketimizin sürdürülebilir büyüme stratejisine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

        Koçfinans Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı da, "Sektördeki oyun kurucu ve vizyoner yapımızı, Ford Otosan değer zincirine entegre ederek; güçlü büyümemizi devam ettirmekte, finansal teknolojilerdeki uzmanlığımızla mobilite dünyasının geleceğini şekillendirmekte Ford Otosan’a güç katmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

