Ford Otosan Romanya'da 1 milyonuncu Puma'yı üretti

Ford Otosan, Romanya Craiova Fabrikası’nda Ford Puma üretiminde 1 milyon adede ulaştığını duyurdu.

Ford Otosan açısından bu kilometre taşı, şirketin son yıllardaki stratejik dönüşümünde özel bir yere sahip. Craiova Fabrikası’nın 2022 yılında Ford Otosan bünyesine katılmasıyla şirket, uzun bir aranın ardından binek araç üretimine yeniden adım attı.

2019 yılında üretimine başlanan Ford Puma, Avrupa’da Ford’un en çok tercih edilen binek aracı olarak markanın binek araç portföyünde güçlü bir rol üstleniyor.

Özellikle Birleşik Krallık pazarındaki başarılı performansıyla dikkat çeken model, müşteri tercihi ve ürün algısı açısından Ford’un Avrupa’daki en güçlü temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.

1 milyonuncu Ford Puma’nın tamamen elektrikli Puma Gen-E oldu. Puma ürün ailesi, içten yanmalı motorlardan mild-hybrid seçeneklere ve bugün tamamen elektrikli Gen-E versiyonuna uzanan yolculuğuyla otomotiv sektöründeki dönüşümü net biçimde yansıtıyor.

Craiova’da üretilen Puma Gen-E, aynı zamanda Romanya’da üretilen ilk yüzde 100 elektrikli otomobil olarak ülkenin otomotiv sanayisi için de tarihi bir önem taşıyor.

"AVRUPA'DA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYORUZ"

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, "Craiova fabrikamızda 1 milyonuncu Ford Puma’yı üretmek, Ford Otosan için büyük bir gurur. Bizim açımızdan bu başarı, Ford Otosan’ın binek araç üretimine dönüşünün ne kadar doğru ve stratejik bir adım olduğunu gösteriyor. Bugün Ford Otosan olarak Türkiye ve Romanya’daki üretim ağımızla Ford’un Avrupa stratejisinde önemli bir rol üstleniyoruz. Ticari araçlardaki liderlik mirasımızı, binek araç üretimindeki yetkinliğimiz ve elektrifikasyon kabiliyetimizle tamamlıyoruz. 1 milyonuncu Puma’nın tamamen elektrikli Gen-E olması da bu yolculuğun geleceğe dönük yönünü çok güçlü biçimde simgeliyor" dedi.

Ford Puma’nın Craiova yolculuğu;

- Haziran 2019: Yeni Ford Puma modeli resmi olarak tanıtıldı.

- Ekim 2019: Craiova Fabrikası’nda Ford Puma seri üretimi başladı.

- Eylül 2020: Ford Puma ST versiyonu tanıtıldı ve üretime alındı.

- Mart 2022: Craiova Fabrikası Ford Otosan bünyesine katıldı; Ford Otosan binek araç üretimine geri döndü.

- Şubat 2024: Yeni Nesil Ford Puma üretimi başladı.

- Aralık 2024: Tamamen elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı ve seri üretimi başladı.

- Mart 2025: Puma Gen-E müşteri teslimatları başladı.

- Mayıs 2026: Craiova Fabrikası’nda 1 milyonuncu Ford Puma üretildi.