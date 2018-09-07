Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, Türkiye’nin sanayi ve taşımacılık faaliyetlerinin en önemli kesişim noktalarından biri olan Marmara ile Ege Bölgeleri arasında, ağır ticari araç trafiğinin yoğun olarak yer aldığı Yalova, Bursa, Balıkesir hattında hizmet verecek yeni tesisini hizmete açtı. Açılış kapsamında ayrıca, Koç Topluluğu’nun akaryakıt dağıtımında lider markası OPET’in Türkiye genelindeki 1.146, Balıkesir’deki 28’inci istasyonu Balıkesir Opet Erdeğer akaryakıt istasyonu da hizmete açıldı.

Balıkesir’de müşterilere satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak üzere hizmet sunacak, 10 bin m2’lik alana sahip olan 4S konseptli Erdeğer Bayi’nin açılış törenine katılan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, "Motoru, kabini ve aksıyla tamamen Türk mühendislerinin tasarladığı yerli kamyonu üretiyoruz. Hedefimiz, Ford Trucks ‘ı dünya markası haline getirmek. Bu hedefimizi gerçekleştirme yolunda büyük yatırım kararları aldık. Fabrikamıza, Ar-Ge ve teknolojiye yatırım yaptık. Kendi organizasyonumuzu ve bayilerimizi baştan aşağı yeniledik" dedi.

Balıkesir Erdeğer Ford Trucks Bayi’nin açılışının hemen ardından ise Koç Topluluğu’nun akaryakıt dağıtım markası OPET’in yeni akaryakıt istasyonunun açılışı gerçekleştirildi. OPET’in Türkiye genelindeki 1.146, Balıkesir’deki 28’inci istasyonu Opet Erdeğer akaryakıt istasyonunun açılışında ise OPET Petrolcülük A.Ş. Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir hazır bulundu.

"PAZAR PAYIMIZ 2 KATINA ÇIKTI"

Balıkesir’deki Erdeğer Ford Trucks Tesisi ve Opet Erdeğer akaryakıt istasyonunun ortak açılış töreninde konuşan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, "Pazar payımızı geçtiğimiz yıl itibarıyla tam 2 katına, yüzde 30’a çıkardık. İnşaat segmentinde de yüzde 39 pazar payı ile lideriz. Orta Doğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Doğu Avrupa’da bayi yapılanmamızı hızlandırdık. Bu yıl sonu 40 ülkede distribütör ve bayi yapılanmamızı tamamlayacağız. 2020’de hedefimiz bu rakamı 50 ülkeye çıkarmak olacak" diye konuştu.

Hedeflerinin global bir başarı hikayesi yazmak olduğuna dikkat çeken Cenk Çimen, bu ay Almanya’da düzenlenecek ağır ticari araçların kalbinin attığı Hannover Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı’na Türk mühendislerinin tasarladığı yeni Ford Trucks çekicileriyle katılacaklarının altını çizdi.

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