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Ford Trucks Lüksemburg pazarına adım attı

Tüm Avrupa’ya yayılma hedefiyle Portekiz, İspanya, İtalya ve Belçika’da arka arkaya bayi açılışları gerçekleştiren Ford Trucks, son olarak Lüksemburg pazarına adım attı. Avrupa'daki büyüme yolculuklarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, "Lüksemburg’un markamız için önemli fırsatlar barındırdığına inanıyoruz. Burada, uluslararası ödüllü çekimiz F-MAX ve en verimli taşıma çözümleri sunan modellerimizle müşterilerimize değer yaratmayı hedefliyoruz" dedi

Ford Trucks Lüksemburg pazarına adım attı
HABERTURK.COM

Ağır ticari üreticisi Ford Trucks, dünya çapında büyümesine Portekiz, İspanya, İtalya ve Belçika’nın ardından Lüksemburg ile devam ediyor.

2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün sahibi olan F-MAX başta olmak üzere, Ford Otosan mühendislerinin Eskişehir’de sıfırdan geliştirdiği ürün portfolyosu ile uluslararası pazarlara açılan Ford Trucks, Batı Avrupa yayılım planlarında stratejik öneme sahip Lüksemburg pazarına yeni distribütörü GTTS iş birliği ile giriş yapacak.

Ford Trucks’ın uluslararası büyüme planlarına pandemiye rağmen, kilit önem taşıyan pazarlarda ardı ardına açılışlar ile önemli adımlar attıklarını belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, "Pandemiyle birlikte yükselen e-ticaret trendi, tüm dünyada lojistik ve nakliye ihtiyacını artırdı. Pandeminin bu etkisine paralel olarak, global çapta özellikle kamyon, çekici talebinde artış devam ediyor. Ağır ticari endüstrisi, 2021’e büyüme ivmesiyle başladı, önümüzdeki dönem bu büyümenin devam edeceğini öngörmekteyiz. Bu rüzgarı da arkamıza alarak, Batı Avrupa’nın tamamına yayılma hedefimize hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Ağır ticari sektöründe kalite ve hizmet beklentisinin en yüksek olduğu pazarlardan biri olan Lüksemburg’da sektörün önde gelen kuruluşlarından GTTS ile iş birliği yaptıklarını kaydeden Turfan, "Lüksemburg’un markamız için önemli fırsatlar barındırdığına inanıyoruz. Burada, en verimli taşıma çözümleri sunan modellerimizle yeni müşterilerimize değer yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

Avrupa'nın Ford Trucks’ın ana ihracat pazarı olduğunu ve Lüksemburg’un büyüme planlarında önemli bir role sahip olduğunu da vurgulayan Turfan, "Ford Trucks olarak, Batı Avrupa’da kalıcı ve güçlü büyüme için gerekli hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, sırada Almanya, Fransa ve Hollanda var" dedi.

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