        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Forma tanıtımında Fatih Terim detayı dikkat çekti! - Galatasaray Haberleri

        Forma tanıtımında Fatih Terim detayı dikkat çekti!

        Galatasaray'ın retro forma tanıtım videosunda kullanılan fotoğrafta Fatih Terim'in yüzünün kapatılması sebebiyle paylaşım tüm hesaplardan kaldırıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaşanan olaya tepki gösterirken, Galatasaray tanıtımı düzenleyerek yeniden yayınlandı.

        Giriş: 28.02.2026 - 14:51
        Tanıtımda dikkat çeken Fatih Terim detayı!

        Galatasaray, 2025-2026 sezonu retro formalarını tanıttı.

        Galatasaray'ın retro forma tanıtımında bir ayrıntı ise dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim'in bir karede yüzünün kapatıldığı görüldü.

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu olaya özellikle sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

        Tanıtımın forma tedarikçisi Puma'nın anlaştığı ajans tarafından çekildiği öğrenildi.

        Galatasaray, gelen tepkilerin ardından konuyla ilgili adım attı.

        Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in yüzünün kapatılması sebebiyle yeni retro formasının klibini tüm hesaplardan kaldırdı.

        Galatasaray, retro forma klibini Fatih Terim'in de yüzünün gözüktüğü şekilde yeniden paylaştı.

        GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

        Galatasaray, daha sonra sosyal medya hesabından Fatih Terim için paylaşım yaptı.

        Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "1974'ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek... " ifadeleri yer aldı.

