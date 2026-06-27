Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti. Ulu Cami'de Cuma Namazı'nı kılan Özel daha sonra Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Ayaklı Minare'ye karanfil bıraktı. Özel yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirt... Daha Fazla Göster

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti. Ulu Cami'de Cuma Namazı'nı kılan Özel daha sonra Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Ayaklı Minare'ye karanfil bıraktı. Özel yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir. Kendisine selam olsun" dedi (ANKA) Daha Az Göster