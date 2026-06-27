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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

        Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        Avusturya'da pole pozisyonu Russell'ın!

        Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'sine ilk sıradan başlangıç yapacak.

        Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.06.113'lük derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

        Russell, F1 kariyerinde 11. pole pozisyonunu elde etti.

        Büyük Britanyalı sürücünün 0.236 saniye arkasında yer alan Monakolu pilot Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.295 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (Ferrari) ise üçüncü sırayı aldı.

        Avusturya Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

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