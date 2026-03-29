        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de Japonya Grand Prixsi'ni Kimi Antonelli kazandı!

        Formula 1'de Japonya Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı olan Japonya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Japonya Grand Prix'sinde zafer Antonelli'nin!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

        Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistteki yarış, 53 tur üzerinden yapıldı.

        Yarışa pole pozisyonunda başlayan Antonelli, 1 saat 28 dakika 3.403 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

        Pilotlar klasmanında 72 puanla zirveye yerleşen 19 yaşındaki İtalyan sürücü, Formula 1 tarihinin en genç şampiyona lideri oldu.

        McLaren takımından Avustralyalı Oscar Piastri, 13.722 saniye farkla ikinci, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise liderin 15.270 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

        Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği Formula 1'de, sezon 3 Mayıs Pazar günü koşulacak Miami Grand Prix'siyle devam edecek.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 72

        2. George Russell (Büyük Britanya): 63

        3. Charles Leclerc (Monako): 49

        4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 41

        5. Lando Norris (Büyük Britanya): 25

        TAKIMLAR

        1. Mercedes: 135

        2. Ferrari: 90

        3. McLaren: 46

        4. Haas: 18

        5. Alpine: 16

        Red Bull: 16

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        ABD'ye ait amfibi hücum gemisi bölgeye ulaştı
        "Trump'ı durdurun!"
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        İtibar kaybediyorlar
        Pazar keyfi yapmak isteyenler buraya!
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
