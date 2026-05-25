        Formula 1 Kanada Grand-Prix'sini kazanan Kimi Antonelli

        Formula 1 Kanada Grand-Prix'sini kazanan Kimi Antonelli

        Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı olan Kanada Grand-Prix'sinde zafere ulaştı.

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 01:21 Güncelleme:
        Genç yetenek Antonelli, tekrar kazandı!

        Mercedes-AMG'nin gelecek vaad eden genç pilotu Kimi Antonelli, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı olan Kanada Grand-Prix'sini kazandı.

        ÜST ÜSTE 4. KEZ ZİRVEDE YER ALDI

        19 yaşındaki İtalyan pilot, sezonun ilk yarışını 2. bitirdikten sonra üst üste 4. yarışını kazandı.

        Antonelli'nin takım arkadaşı George Russell ile müthiş düellosu, İngiliz pilotun motorundaki arıza nedeniyle 30. turda sona erdi.

        Ferrari pilotu Lewis Hamilton, bitime 6 tur kala Verstappen'i geçerek 2. sıraya yükseldi.

        Red Bull pilotu Max Verstappen, iyi bir yarış geçirerek 2026'daki ilk podyumunu aldı ve yarışı 3. sırada bitirdi.

        Yarışta sorunlar yaşayan McLaren'lerden Lando Norris yarış dışı kalırken, Oscar Piastri ise yarışı 13. sırada bitirdi.

        PİLOTLAR PUAN DURUMU

        Kimi Antonelli: 131

        George Russell: 88

        Charles Leclerc: 75

        Lewis Hamilton: 72

        Lando Norris: 58

        Oscar Piastri: 48

        Max Verstappen: 43

