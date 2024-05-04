Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Miami Grand Prix'sinde sprint yarışını Max Verstappen kazandı - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Miami Grand Prix'sinde sprint yarışını Max Verstappen kazandı

        Formula 1 Dünya Şampiyonası Miami Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 20:48 Güncelleme: 04.05.2024 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Miami'de sprint yarışı Verstappen'in!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Formula 1'de sezonun 6. yarışı olan Miami Grand Prix'si öncesi sprint yarışı gerçekleştirildi.

        Sprint yarışı, Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 19 tur üzerinden yapıldı.

        Son üç yılın şampiyonu Verstappen, birinci cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

        Liderin 3.371 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, Verstappen'in Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez ise 5.095 saniye farkla üçüncü oldu.

        Sıralama turlarının bugün koşulacağı, yarışın ise yarın TSİ 23.00'te başlayacağı Miami Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        REKLAM

        Pilotlar

        1. Max Verstappen (Hollanda): 118 puan

        2. Sergio Perez (Meksika): 91

        3. Charles Leclerc (Monako): 83

        4. Carlos Sainz (İspanya): 73

        5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58

        Takımlar

        1. Red Bull: 209

        2. Ferrari: 162

        3. McLaren: 99

        4. Mercedes: 52

        5. Aston Martin: 40

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Maçta dört gol var!
        Maçta dört gol var!
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kim haklı?
        Kim haklı?