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Forte halka arz kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan 8-9 Haziran tarihleri arasında talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arz sonuçları belli oldu. Halka arz büyüklüğü 266 milyon TL olarak açıklanan Forte Bilgi İletişim Teknolojileri şirketinin kaç lot verdiği ve borsada ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu. İşte “FORTE” hisse koduyla işlem görecek olan Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. halka arz sonuçları...

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  • Forte halka arz sonuçları 2023 | Forte halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

    Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arz sonuçları belli oldu. “FORTE” hisse adıyla işlem gören Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arz büyüklüğü 266 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Forte halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arz sonuçları ve lot sayısı...
  • Forte halka arz sonuçları 2023 | Forte halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

    FORTE HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU!

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan ve 8-9 Haziran tarihleri arasında talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Forte halka arzının sonuçları belli oldu. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arzının büyüklüğü 266 milyon TL olarak açıklandı.

     
  • Forte halka arz sonuçları 2023 | Forte halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

    Forte Bilgi İletişim Teknolojileri’nin paylarının halka arzı 8 – 9 Haziran 2023 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmişti.

    Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Forte’nin sermayesinin 45 milyon TL’den 67 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 22 milyon TL nominal değerli 22 milyon adet payın halka arz edildiği belirtildi.

     
  • Forte halka arz sonuçları 2023 | Forte halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

    Diğer taraftan, Forte Bilgi İletişim Teknolojileri’nin paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 12,12 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 266 milyon 640 bin TL olarak gerçekleşti.

     
  • Forte halka arz sonuçları 2023 | Forte halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

    Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilerde, talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 1,3 katına denk gelen 831,6 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 68 milyon 611 bin 502 TL nominal değerli talep geldiği ve halka arza toplamda 660 bin 379 yatırımcının katıldığı belirtildi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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