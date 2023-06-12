Diğer taraftan, Forte Bilgi İletişim Teknolojileri’nin paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 12,12 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 266 milyon 640 bin TL olarak gerçekleşti.