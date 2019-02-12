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France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!

Giriş: 12.02.2019 - 13:21 | Güncelleme:  

Fransa'nın saygın yayın organlarından France Football, en iyi 30 kulübü seçti. Listede Türkiye'den tek kulüp yer aldı

  • 1 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
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    Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü de seçen Fransa'nın saygın yayın organı France Football dergisi, en iyi 30 kulübü seçti.

     

     

  • 2 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
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    Futbolcular, televizyon yayınları, sosyal medya erişimleri, seyirci ve stadyum ortalamaları, gelirler ve harcamalar, market değerleri ve tarihleri baz alınarak 7 parametreye göre seçilen 30 kulüp arasında Türkiye'den tek kulüp yer aldı. 

  • 3 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
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    İşte France Football'a göre tarihin en büyük 30 kulübü:

    1 - REAL MADRID - 184 Puan

  • 4 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
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    2 - BARCELONA - 177 Puan

  • 5 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    5 | 32

    3 - MANCHESTER UNITED - 151 Puan

  • 6 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    6 | 32

    4 - BAYERN MÜNİH - 135 Puan

  • 7 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    7 | 32

    5 - LIVERPOOL - 120 Puan

  • 8 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    8 | 32

    6 - JUVENTUS - 107 Puan

  • 9 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    9 | 32

    7 - PSG - 94 Puan

     

  • 10 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
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    8- CHELSEA - 91 Puan

  • 11 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    11 | 32

    9 - MANCHESTER CITY - 89 Puan

  • 12 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    12 | 32

    10 - ARSENAL - 88 Puan

  • 13 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    13 | 32

    11 - MILAN - 78 Puan

  • 14 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    14 | 32

    12 - BORUSSIA DORTMUND - 70 Puan

  • 15 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    15 | 32

    13 - ATLETICO MADRID - 67 Puan

  • 16 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    16 | 32

    14 - TOTTENHAM - 61 Puan

  • 17 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    17 | 32

    15 - INTER - 60 Puan

  • 18 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    18 | 32

    16 - AJAX - 37 Puan

  • 19 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    19 | 32

    17 - OLYMPIQUE MARSILYA - 35 Puan

  • 20 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    20 | 32

    18 - BOCA JUNIORS - 31 Puan

  • 21 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    21 | 32

    19 - BENFICA - 24 Puan

  • 22 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    22 | 32

    19 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 24 Puan

  • 23 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    23 | 32

    21 - CELTIC - 23 Puan

  • 24 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    24 | 32

    21 - AL-AHLY - 23 Puan

  • 25 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    25 | 32

    23 - SCHALKE 04 - 22 Puan

  • 26 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    26 | 32

    24 - STUTTGART - 21 Puan

  • 27 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    27 | 32

    24 - ROMA - 21 Puan

  • 28 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    28 | 32

    24 - MONACO - 21 Puan

  • 29 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    29 | 32

    27 - GALATASARAY - 18 Puan

  • 30 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    30 | 32

    27 - INDEPENDIENTE - 18 Puan

  • 31 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    31 | 32

    27 - CLUB AMERICA - 18 Puan

  • 32 France Football, en büyük 30 kulübü açıkladı! Listede tek Türk kulübü var!
    32 | 32

    27 - SANTOS - 18 Puan

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Yorumlar 1
  • cencozz 12 saat önce
    bu gurur hepimizin. fenerliler hariç. onlar 1.lige hadee. :)
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