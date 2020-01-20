Fenerbahçe'de Victor Moses konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Chelsea'den kiralanan oyuncunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe'den resmen ayrılması bekleniyor. Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard, bugün yaptığı açıklamada, Nijeryalı oyuncunun İngiliz ekibine döneceğini ve başka bir takıma kiralanacağını söyledi.
Inter CEO'su Beppe Marotta, dünkü açıklamasında Moses ile ilgilendiklerini doğrulamıştı.
İtalyan basını, Moses'ın birkaç gün içerisinde Inter'e imza atacağını belirtiyor.
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