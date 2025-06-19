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        Haberler Spor Basketbol Fransa: 92 - Yunanistan: 56 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fransa: 92 - Yunanistan: 56 | MAÇ SONUCU

        2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda Fransa, Yunanistan'ı 92-56 yendi ve lider olarak çeyrek finale kalmayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 22:55 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:55
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        Fransa, çeyrek final biletini aldı!
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        Fransa, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Yunanistan'ı 92-56 mağlup ederek grubu lider bitirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

        Karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-17 önde bitiren Fransa, devre arasına da 44-37 üstünlükle girdi.

        İkinci devrede farkı açan Fransızlar, üçüncü periyodunu 64-47 önde geçtiği mücadeleden 36 sayı farkla 92-56 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin de bulunduğu grupta ikide iki yapan Fransa, son maçlar öncesi liderliği garantileyerek çeyrek final bileti aldı.

        Gruptaki diğer maçta ise A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsviçre'yi 91-67 yenmişti.

        Salon: Barış ve Dostluk

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        Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

        Fransa: Bernies, Toure 15, Ayayi 9, Salaun 17, Rupert 14, Brochant 5, Foppossi 1, Badiane 4, Pouye 7, Tabdi 4, Lacan 4, Astier 12

        Yunanistan: Pavlopoulou 5, Christinaki 5, Parks 7, Spanou 14, Fasoula 11, Krimili, Bosgana 10, Louka 2, Chatzileonti 2, Karlafti

        1. Periyot: 21-17

        Devre: 44-37

        3. Periyot: 64-47

        4. Periyot: 92-56

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