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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Fransa Açık'ta (Roland Garros) Gauff ve Andreeva çeyrek finalde - Tenis Haberleri

        Fransa Açık'ta (Roland Garros) Gauff ve Andreeva çeyrek finalde

        Fransa Açık'ta (Roland Garros) ABD'li Coco Gauff ve Rus Mirra Andreeva, rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:20 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:20
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        Gauff ve Andreeva çeyrek finalde
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        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ABD'li Coco Gauff ve Rus Mirra Andreeva çeyrek finale yükseldi.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gün sabah seansında 4. tur maçları oynandı.

        Tek kadınlarda 2022 yılının finalisti Gauff (2 numaralı seribaşı), Rus rakibi Ekaterina Alexandrova'yı (20) 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

        Geçen yıl turnuvada yarı final oynayan Mirra Andreeva (6) ise Avustralyalı Daria Kasatkina (17) karşısında 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

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