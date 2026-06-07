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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Fransa Açık'ta (Roland Garros) şampiyon Alexander Zverev!

        Fransa Açık'ta (Roland Garros) şampiyon Alexander Zverev!

        Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkekler finalinde Alman raket Alexander Zverev, İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenerek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 21:14 Güncelleme:
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        Fransa Açık'ta şampiyon Zverev!

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen Alman Alexander Zverev, şampiyon oldu.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Zverev ile 10 numaralı seribaşı Cobolli karşı karşıya geldi.

        Toplam 4 saat 16 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Zverev, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzandı.

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