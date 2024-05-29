Fransa Açık'ta Swiatek ve Alcaraz, üçüncü tura yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde, kadınlarda son iki yılın şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Swiatek, kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 7-6, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Swiatek, üçüncü tura yükseldi.

3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, Sloven Tamara Zidansek'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle, 8 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur da Kolombiyalı Camila Osorio'yu 6-3, 1-6 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.