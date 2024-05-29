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        Haberler Spor Tenis Fransa Açık'ta Swiatek ve Alcaraz, üçüncü tura yükseldi - Tenis Haberleri

        Fransa Açık'ta Swiatek ve Alcaraz, üçüncü tura yükseldi

        Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta Iga Swiatek Japon Naomi Osaka'yı 2-1, Carlos Alcaraz ise Jesper De Jong'u 3-1 yenerek üçüncü tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 22:57 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:00
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        Swiatek ve Alcaraz, üçüncü turda!
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        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde, kadınlarda son iki yılın şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Swiatek, kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka ile karşı karşıya geldi.

        Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 7-6, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Swiatek, üçüncü tura yükseldi.

        3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, Sloven Tamara Zidansek'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle, 8 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur da Kolombiyalı Camila Osorio'yu 6-3, 1-6 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

        ALCARAZ VE RUBLEV, ÜÇÜNCÜ TURDA

        Erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, Hollandalı Jesper De Jong'u 3-1 (6-3, 6-4, 2-6, 6-2) mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

        6 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, İspanyol Pedro Martinez'i 3-0 (6-3, 6-4, 6-3), 9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da Alman Daniel Altmaier'i 3-1 (6-3, 6-2, 6-7, 6-4) yenerek üçüncü tur biletini aldı.

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