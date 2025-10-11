Fransa, Azerbaycan'ı 3 golle geçti: İşte gecenin sonuçları!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta 8 maçla devam etti. Fransa, sahasında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti.
Giriş: 11.10.2025 - 00:12 Güncelleme: 11.10.2025 - 00:12
Elemelerde A, B, D ve J gruplarında 8 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Almanya-Lüksemburg: 4-0
Kuzey İrlanda-Slovakya: 2-0
B Grubu
İsveç-İsviçre: 0-2
Kosova-Slovenya: 0-0
D Grubu
Fransa-Azerbaycan: 3-0
İzlanda-Ukrayna: 3-5
J Grubu
Kazakistan-Lihtenştayn: 4-0
Belçika-Kuzey Makedonya: 0-0
