        Fransa, Azerbaycan'ı 3 golle geçti: İşte gecenin sonuçları!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta 8 maçla devam etti. Fransa, sahasında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti.

        Giriş: 11.10.2025 - 00:12 Güncelleme: 11.10.2025 - 00:12
        Fransa, Azerbaycan'ı 3 golle geçti!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta 8 maçla devam etti.

        Elemelerde A, B, D ve J gruplarında 8 maç oynandı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        A Grubu

        Almanya-Lüksemburg: 4-0

        Kuzey İrlanda-Slovakya: 2-0

        B Grubu

        İsveç-İsviçre: 0-2

        Kosova-Slovenya: 0-0

        D Grubu

        Fransa-Azerbaycan: 3-0

        İzlanda-Ukrayna: 3-5

        J Grubu

        Kazakistan-Lihtenştayn: 4-0

        Belçika-Kuzey Makedonya: 0-0

