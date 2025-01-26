Fransa Büyükelçisi Dumont Habertürk'e konuştu: “Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok köklüdür"

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi İsabelle Dumont, Suriye'de yeni dönemi, Türkiye-Fransa ilişkilerini ve Türkçe'ye iyi konuşabilmesini Habertürk’e değerlendirdi.

Dumont, bu ziyaret kapsamında, Fransa ve Almanya'nın, Suriye'nin yeni anayasasının oluşturulmasına yönelik katkıda bulunmayı teklif ettiklerini söyledi. Dumont, Suriye ile ilgili yaptırımların kaldırılması ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYE’NİN TÜM ÇEŞİTLİLİĞİNİN TEMSİL EDİLDİĞİ BİR GEÇİŞ SÜRECİ ARZUMUZDUR"

Fransız ve Alman bakanların ilettiği mesaja değinen Dumont, “Geçiş sürecinin barışçıl ve Suriye’nin tüm çeşitliliğinin temsil edildiği bir geçiş süreci arzumuzdur. Bu ziyaretten çıkan sonuç, fiili yetkililerin geçiş sürecine geniş katılım taahhüdünde bulunmaları olmuştur. Fransa ve Almanya birlikte, Suriye'nin yeni anayasanın oluşturulması için fiili yetkililere uzmanlıklarını teklif ettiler. Suriye’de çok çeşitlilik var. Suriye’nin egemenliğine saygı göstermek, aynı zamanda Suriyelilerin kendilerini organize etmeye ve gelecekteki anayasalarına kendilerinin karar vereceği anlamına geliyor.” diye konuştu.

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Suriye ile ilgili yaptırımların kaldırılması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dumont, “Tabii ihtiyatlı olmam gerekiyor. İnsani konulara ilişkin yaptırımlar var, bunlar çok hızlı bir şekilde kaldırılabilir. Esad rejimine yönelik yaptırımların, rejimin işlediği suçlardan dolayı kaldırılması söz konusu değildir. Daha genel yaptırımlar ise biraz da beklentilerimizin dikkate alınıp alınmamasına bağlı olacaktır. Kamplarda ve cezaevlerinde tutulan on binlerce teröristten bahsediyoruz. Fransa’nın tutumu oldukça basit. Suç işleyen kişinin suçun işlendiği yerde yargılanıp cezalandırılması gerektiği düşüncesinden ibarettir.” dedi.

"BİRİNCİ HEDEFİMİZ GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞMASI"

Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dumont, “Rehinelerin serbest bırakılmaya başlamasına olanak veren bu müzakerelerden çok mutluyuz. Birinci hedef, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasıdır. Esas olan hedef iki devletli çözüme yönelik geri döndürülemez bir sürece dair hedeftir.” şeklinde konuştu.

"GEÇTİĞİMİZ YIL EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZDE REKOR KIRDIK"

Dumont, Fransa ve Türkiye arasındaki köklü ilişkilere vurgu yaptı. Dumont, “Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkiler her şeyden önce çok köklü ilişkilerdir. Neredeyse beş yüz yıllık ilişkiler. Geçtiğimiz yıl ekonomik ilişkilerimizde rekor kırdık. Ticaret hacmimiz 2023’te 23,5 milyara ulaştı. Birlikte açabileceğimiz yeni işbirliği alanları da var.” diye konuştu.