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Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kamu çalışanları dahil çok sayıda işçi greve gitti. Ülkenin en büyük sendikaları, çok sayıda sektörün katılımıyla ülke çapında greve giderek ekonomiyi durma noktasına getirmekle tehdit ediyor.

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  • Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti

    Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı kamu çalışanları dahil çok sayıda işçi greve çıktı.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti

    Tartışmalı reforma karşı tepkiler atarken ülke çapında 250 gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti

    Genel İş Sendikası (CGT) dahil ülkenin en büyük sendikaları, çok sayıda sektörün katılımıyla ülke çapında greve giderek ekonomiyi durma noktasına getirmekle tehdit ediyor.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti

    Tren seferlerinin de aksaması nedeniyle hükümet, uzaktan çalışması mümkün olan kişileri evden çalışmaya davet etti.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti

    Grevden hava yolu ulaşımı da etkilenirken Paris'deki Charles de Gaulle Havalimanı'nda uçuşların beşte biri, Orly Havalimanı'nda ise uçuşların dörtte biri iptal edildi.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti

    TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU

    Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

     

     
  • Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti

    Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

     
  • Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti

    Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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