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Fransa'da futbolcuya saldırı! Bordeaux-Rodez maçı yarıda kaldı

Fransa 2. Futbol Ligi'nde (Ligue 2) Bordeaux ile Rodez arasındaki karşılaşma, taraftarın sahaya girerek futbolcuya fiziksel saldırıda bulunması nedeniyle yarıda kaldı.

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  • Fransa'da futbolcuya saldırı! Bordeaux-Rodez maçı yarıda kaldı

    Fransa 2. Ligi'nin (Ligue 2) 38. ve son hafta mücadelesinde, Ligue 1'e yükselmeyi hedefleyen Bordeaux, kümede kalmak için sahaya çıkan Rodez'i Matmut Atlantique Stadı'nda konuk etti.
  • Fransa'da futbolcuya saldırı! Bordeaux-Rodez maçı yarıda kaldı

    İki taraf için de kritik öneme sahip karşılaşmanın 22. dakikasında konuk ekipte forma giyen Lucas Buades, ağları sarstı ve gol sevinci yaşadığı sırada taraftarın fiziksel müdahalesine maruz kaldı.
  • Fransa'da futbolcuya saldırı! Bordeaux-Rodez maçı yarıda kaldı

    Buades'in beyin sarsıntısı geçirmesi ve tribünlerde yeterli güvenlik önlemi alınamaması gerekçeleriyle karşılaşmanın hakemi Nicolas Rainville, maçı tatil etti.
  • Fransa'da futbolcuya saldırı! Bordeaux-Rodez maçı yarıda kaldı

    Bordeaux, söz konusu karşılaşmayı dört farklı kazanması halinde Ligue 1'e yükselecekti. Rodez'in ise ligde kalmak için müsabakayı kazanması gerekiyordu.
  • Fransa'da futbolcuya saldırı! Bordeaux-Rodez maçı yarıda kaldı

    Fransa Futbol Federasyonu, maça ilişkin kararını 5 Haziran Pazartesi günü duyuracak.

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