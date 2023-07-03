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Fransa'da protestolar sürüyor: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!

Fransa'da polisin 27 Haziran'da 17 yaşındaki bir genci öldürmesinin ardından başlayan protestolar dün gece de devam etti. Macron hükümete ülkede düzenin sağlanması için talimat verdi. Hayatını kaybeden Nahel'in ailesinden ilk açıklama geldi

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AA / HABERTURK.COM
  • Fransa'daki protestolarda son durum! Son dakika: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!

    Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

     

     
  • Fransa'daki protestolarda son durum! Son dakika: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!

    Nael M'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke çapında başlayan protestolar devam ediyor. Protestolarda binlerce kişi gözaltına alınırken, Fransa İçişleri Bakanı Darmanin gece boyu yine 45 bin kolluk kuvvetinin görev yaptığını açıkladı.
  • Fransa'daki protestolarda son durum! Son dakika: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!

    AİLEDEN İLK AÇIKLAMA

    Nael M'nin ailesinden ilk açıklama geldi. 17 yaşındaki Nael M'nin büyükannesi torununun ölümünden polislerin sorumlu olduğunu ancak polislerden nefret etmediğini söyledi ve sükunet çağrısında bulundu.
  • Fransa'daki protestolarda son durum! Son dakika: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!

    Nadia isimli büyükanne bir TV kanalına verdiği demeçte, "İsyan etmeyi bırakın, yok etmeyi bırakın. İsyan edenlere şunu söylüyorum: Camları kırmayın, okullara, otobüslere saldırmayın." dedi.
  • Fransa'daki protestolarda son durum! Son dakika: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!

    Çoğunluğu genç olan protestocuların Nael'i bahane olarak kullandığını söyleyen Nadia, "Ortalığın sakinleşmesini istiyoruz" dedi.

     
  • Fransa'daki protestolarda son durum! Son dakika: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!

    MACRON'DAN HÜKÜMETE TALİMAT

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümete ülkede düzenin yeniden sağlanması için her şeyi yapma talimatı verdi.

    Fransız basınındaki habere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

     

     
  • Fransa'daki protestolarda son durum! Son dakika: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!

    Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.
  • Fransa'daki protestolarda son durum! Son dakika: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!

    LYON KARIŞTI

    Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı. Fransız basınındaki habere göre, gece gösteriler kapsamında 49 kişi gözaltına alındı.

     
  • Fransa'daki protestolarda son durum! Son dakika: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!

    Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Lyon kentinde eylemciler özel polis timine yabancı cisim fırlattı.

     

     
  • Fransa'daki protestolarda son durum! Son dakika: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.
  • Fransa'daki protestolarda son durum! Son dakika: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!

    10 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

    Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
  • Fransa'daki protestolarda son durum! Son dakika: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!
  • Fransa'daki protestolarda son durum! Son dakika: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!
  • Fransa'daki protestolarda son durum! Son dakika: Hayatını kaybeden gencin ailesinden ilk açıklama geldi!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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