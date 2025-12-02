Fransa'da skandal: Yenilgi sonrası darp ve linç girişimi

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Lorient'e 3-1 mağlup olan Nice'in taraftarları, karşılaşma sonrası futbolcuları darp edip linç girişiminde bulunarak büyük bir krize yol açtı.

İki Nice oyuncusu Terem Moffi ve Jeremie Boga, emniyet yetkililerine şikayette bulundu. Teknik direktör Franck Haise de istifa kararı aldığını bildirdi.

KRİZİN SEBEBİ

Nice, Lorient'e karşı üst üste altıncı mağlubiyetini aldı, taraftarlar için bardağı taşıran son damla oldu.

Aynı akşam, yüzlerce taraftar yerel saatle 23:00'de oyuncuların antrenman merkezine dönüşü için bir araya geldi. Öfkelerini, muhataplarına göre az ya da çok şiddetli bir şekilde, en çok sorumlu olanlara göstererek ve birkaç aydır kaderine terk edildiğini düşündükleri teknik direktör Franck Haise'ye desteklerini ifade ettiler.

REKLAM

400 TARAFTAR OTOBÜSÜ BASTI

Taraftarların öfkesi sosyal medyaya taşındı ve protesto hareketi aynı akşam sosyal medyada organize edildi.

Olay yerinde bulunan tanıklara göre, tesis önündeki tepkili taraftarlar 400 kişi kadardı. Havai fişekler ve ses bombaları arasında, iki kişi takım otobüsünü durdurup içeri girerek oyuncuları taraftarlarıyla konuşmaya çağırdı.

Hicham Boudaoui direnen oyunculardan biri oldu ancak çoğu takım arkadaşı gibi kendisine fiziksel olarak hiçbir şey olmayacağından emindi. Tepkili taraftarlardan biri "Başkanınız nerede? Sizi yine yüzüstü bıraktı" dedi. SPORTİF DİREKTÖRE TOKATLAR, TEKMELER Teknik direktör Franck Haise otobüsten ilk inen kişi oldu. Öfkeli kalabalık, Haise'ye desteklerini iletti. Sportif direktör Florian Maurice ise büyük tepki çekti. Otobüsten zorla indirildi, önce yüzüne tükürüldü, ardından aradan sıyrılan birkaç taraftar tokat attı. Ardından arka arkaya tekmelere maruz kaldı. Kulübün güvenlik görevlileri uzun süren çabaların ardından sportif direktör Maurice'i taraftarların elinden alabildi. REKLAM HANGİ FUTBOLCULAR DAYAK YEDİ? Maçtan sonra Lorient Başkanı Loic Ferry ile gülüştüğü TV'lere yansıyan Terem Moffi, Marsilya derbisinde rakip taraftarları tribüne davet etmekle suçlanan Jeremie Boga ve Leverkusen'e transferi gerçekleşmediği için Nice forması giymeyi reddeden Jonathan Clauss da dayak yedi. IRKÇI HAKARETLER, KÜFÜRLER, LİNÇ GİRİŞİMİ Futbolculardan Jeremie Boga ve Terem Moffi, tüm bu saldırıların yanında ırkçı hakaretler ve küfürlere de maruz kaldı. Boga, toplu linç girişiminden kaçarak uzaklaştı. Terem Moffi ise saçlarından çekilmesinin ardından birkaç darbe aldı. Öfkeli taraftarlar ile kavga etmeye çalışırken kulüp güvenlik görevlileri araya girdi.