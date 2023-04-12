Macron, Fransa'nın bir demokrasi olduğunu, burada gösteri yapılabildiğini savunarak, "'Ben kabul edilen bir yasaya veya seçilmişlere karşıyım, ben istediğimi yaparım çünkü yaptığım şeyin meşru olup olmadığına ben karar veririm.' dediğinizde, o zaman demokrasiyi tehlikeye atıyorsunuz." ifadelerini kullandı.