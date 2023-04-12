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Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret: Protestocular Macron'un konuşmasına böldü!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Kralı Willem-Alexander'in davetlisi olarak dün Hollanda'ya gitti. 23 yıl sonra gerçekleşen cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyarette Macron'un konuşması göstericiler tarafından bölündü

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  • Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret: Protestocular Macron'un konuşmasına böldü!

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Kralı Willem-Alexander'in davetlisi olarak dün Hollanda'ya geldi. Bu, Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret oldu
  • Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret: Protestocular Macron'un konuşmasına böldü!

    Macron, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde, Nexus Enstitüsünde Avrupa’da yeşil sanayiye ilişkin konuşma yaptı. Konuşmasının başında, salondaki göstericiler Macron'un sözünü kesti.

     

     

      
  • Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret: Protestocular Macron'un konuşmasına böldü!

    "Şiddet ve iki yüzlülüğün Cumhurbaşkanı" yazılı afiş açan göstericiler, Macron'a, "İklim sözleşmesine uyulmuyor"," (Fransa'da) Milyonlarca insan sokakta. Nasıl Avrupa'dan bahsedebilirsiniz?" diye seslendi.

     
  • Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret: Protestocular Macron'un konuşmasına böldü!

    Bir göstericinin "Bir şeyler kaybettiğimizi düşünüyorum. Fransız demokrasisi nerede?" sorusunu yönelttiği Macron, "Bu soruya cevap verebilirim ama bana biraz zaman verirsen." diye yanıtladı.

     

     
  • Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret: Protestocular Macron'un konuşmasına böldü!

    Macron, Fransa'nın bir demokrasi olduğunu, burada gösteri yapılabildiğini savunarak, "'Ben kabul edilen bir yasaya veya seçilmişlere karşıyım, ben istediğimi yaparım çünkü yaptığım şeyin meşru olup olmadığına ben karar veririm.' dediğinizde, o zaman demokrasiyi tehlikeye atıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

     

     
  • Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret: Protestocular Macron'un konuşmasına böldü!

    Emmanuel Macron, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmak istediğini dile getirerek, Fransa'ya kıyasla emeklilik yaşının başka ülkelerde 64'ün çok üzerinde olduğunu belirtti.

     
  • Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret: Protestocular Macron'un konuşmasına böldü!

    Konuşmasında Ukrayna-Rusya savaşına değinen Macron, Avrupa'nın tarihinin en "tehlikeli" zamanlarından birinden geçtiğini vurguladı.

     
  • Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret: Protestocular Macron'un konuşmasına böldü!

    EMEKLİLİK REFORMU KRİZİ

    Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor. 

     
  • Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret: Protestocular Macron'un konuşmasına böldü!

    Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

     

     
  • Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret: Protestocular Macron'un konuşmasına böldü!

    Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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