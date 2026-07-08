Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Fransa-Fas maçı hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa ile Fas arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Son 16 turunu başarıyla geçen iki ekip, yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler, Fransa-Fas maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Kazanan takım adını son dört takım arasına yazdıracak. Peki, Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final Fransa-Fas maçı tarihi ve saati...
Fransa - Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçı için geri sayım başladı. Son 16 turunda rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükselen iki takım, yarı final bileti için mücadele edecek. Dünya Kupası'nda heyecanın giderek arttığı bu dönemde gözler Boston'da oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Peki, Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final Fransa-Fas maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
FRANSA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa ile Fas arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması 9 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
Boston Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.
FRANSA-FAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransa-Fas çeyrek final karşılaşması, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.
FRANSA ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?
Fransa, Son 16 Turu'nda Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Turnuva boyunca etkili performans sergileyen Fransız ekibi, şampiyonluk yolunda önemli favoriler arasında gösteriliyor.
FAS ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?
Fas ise Son 16 Turu'nda Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
2022 Dünya Kupası'ndaki tarihi başarısının ardından 2026 turnuvasında da dikkat çeken performans ortaya koyan Fas, bir kez daha yarı final hedefiyle sahaya çıkacak.
FRANSA-FAS MAÇINDA KAZANAN KİMLE EŞLEŞECEK?
Fransa-Fas eşleşmesini kazanan takım, yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Dünya Kupası'nda son dört takım arasına kalacak ekibi belirleyecek mücadele, turnuvanın en kritik karşılaşmalarından biri olarak gösteriliyor.