Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Fransa-Fas maçı hangi kanalda?

        Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Fransa-Fas maçı hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa ile Fas arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Son 16 turunu başarıyla geçen iki ekip, yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler, Fransa-Fas maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Kazanan takım adını son dört takım arasına yazdıracak. Peki, Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final Fransa-Fas maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 23:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Fransa - Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçı için geri sayım başladı. Son 16 turunda rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükselen iki takım, yarı final bileti için mücadele edecek. Dünya Kupası'nda heyecanın giderek arttığı bu dönemde gözler Boston'da oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Peki, Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final Fransa-Fas maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        FRANSA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fransa ile Fas arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması 9 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

        Boston Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

        3

        FRANSA-FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fransa-Fas çeyrek final karşılaşması, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

        4

        FRANSA ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

        Fransa, Son 16 Turu'nda Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Turnuva boyunca etkili performans sergileyen Fransız ekibi, şampiyonluk yolunda önemli favoriler arasında gösteriliyor.

        5

        FAS ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

        Fas ise Son 16 Turu'nda Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

        2022 Dünya Kupası'ndaki tarihi başarısının ardından 2026 turnuvasında da dikkat çeken performans ortaya koyan Fas, bir kez daha yarı final hedefiyle sahaya çıkacak.

        6

        FRANSA-FAS MAÇINDA KAZANAN KİMLE EŞLEŞECEK?

        Fransa-Fas eşleşmesini kazanan takım, yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Dünya Kupası'nda son dört takım arasına kalacak ekibi belirleyecek mücadele, turnuvanın en kritik karşılaşmalarından biri olarak gösteriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nemrut Krater Gölü'nde şaşırtan doğa olayı

        Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü, bu kez büyüleyici bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. Yüzlerce Alıç kelebeğinin (Aporia crataegi) aynı anda bir araya gelerek oluşturduğu eşsiz görüntü büyük beğeni topladı. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Mason Greenwood'da mutlu son!
        Mason Greenwood'da mutlu son!
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Aral Şimşir Trabzonspor tarihine geçti!
        Aral Şimşir Trabzonspor tarihine geçti!
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"