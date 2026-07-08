Fransa - Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçı için geri sayım başladı. Son 16 turunda rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükselen iki takım, yarı final bileti için mücadele edecek. Dünya Kupası'nda heyecanın giderek arttığı bu dönemde gözler Boston'da oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Peki, Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final Fransa-Fas maçı hangi kanalda? İşte detaylar...