        Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo: Zorlu bir grup

        Philippe Diallo: Zorlu bir grup

        Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, İtalya ve Belçika ile eşleşmelerinin ardından, "Çok iyi takımlara karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Giriş: 12.02.2026 - 22:33 Güncelleme: 12.02.2026 - 22:33
        "Zorlu bir grup"
        UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizden Fransa'nın Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, kura çekimini değerlendirdi. Zorlu bir grupta olduklarını belirten Fransız futbol adamı, "UEFA Uluslar Ligi, enteresan bir turnuva. İtalya, Belçika ve Türkiye gibi çok iyi takımlara karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Diallo, "Fransa olarak Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman tribünde birçok Türk taraftar yer alacak. Kendimizi tamamen evimizde hissedip hissetmeyeceğimizden emin değilim. Türkiye Futbol Federasyonu ile iyi ilişkilerimiz var. O yüzden maçlar 90 dakika boyunca dostluk içinde oynanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

