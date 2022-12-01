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Fransa'nın yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in eşini görenler gözlerine inanamadı! Vücudunun her yeri...

Dünya Kupası'nda Fransa için forma giyen başarılı futbolcu Theo Hernandez, Katar'da yalnız değil. Ünlü isme Dünya Kupası için eşi de eşlik etti. Fakat Hernandez'in eşini görenler gözlerine inanamadı. En az Hernandez kadar ünlü olan eşi Zoe'nin tüm vücudu dövmelerle kaplı. İşte Theo Hernandez ve eşi Zoe...

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  • Fransa'nın yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in eşini görenler gözlerine inanamadı! Vücudunun her yeri...

    Fransa Milli Takımı'nda forma terleten başarılı futbolcu Theo Hernandez'in eşi Zoe Cristofoli gündem oldu. Eşini Katar'da yalnız bırakmayan Zoe'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü futbolcunun eşinin vücudundaki dövmeler dikkat çekti.
  • Fransa'nın yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in eşini görenler gözlerine inanamadı! Vücudunun her yeri...

    2020 yılından beri birlikte olan Zoe ile Theo Hernandez'in bir erkek evlatları var.
  • Fransa'nın yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in eşini görenler gözlerine inanamadı! Vücudunun her yeri...

    Theo Hernandez'in hem model hem de müzisyen olan eşi Zoe'nin vücudunun komple dövme ile kaplı olduğu görüldü. Instagram'da 1.1 milyon takipçisi olan Zoe, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni rekorları kırıyor.
  • Fransa'nın yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in eşini görenler gözlerine inanamadı! Vücudunun her yeri...

    İşte Theo Hernandez'in eşi Zoe Cristofoli
  • Fransa'nın yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in eşini görenler gözlerine inanamadı! Vücudunun her yeri...

    1996 doğumlu olan Zoe Cristofoli 1.74 boyunda.
  • Fransa'nın yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in eşini görenler gözlerine inanamadı! Vücudunun her yeri...

    1.1 milyon takipçiye sahip olan Zoe Cristofoli, modelliğin yanında müzisyenlikle de uğraşıyor.
  • Fransa'nın yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in eşini görenler gözlerine inanamadı! Vücudunun her yeri...
  • Fransa'nın yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in eşini görenler gözlerine inanamadı! Vücudunun her yeri...
  • Fransa'nın yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in eşini görenler gözlerine inanamadı! Vücudunun her yeri...
  • Fransa'nın yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in eşini görenler gözlerine inanamadı! Vücudunun her yeri...

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