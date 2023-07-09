Fransız ekibi Nice, Attila Szalai'yi gündemine aldı!

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Bir başka iddia da Fransız basınından geldi. L'Equipe'in haberine göre, sezon öncesinde takımın başına Süper Lig'den de tanıdığımız Francesco Farioli'yi geçiren Fransız ekibi, hocasının isteği üzerine stoper transferinde harekete geçti.

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Defansta en tecrübeli isimleri olan 39 yaşındaki Dante'nin veliahtı olacak ve yerine geçecek bir isim arayan Nice'ye Farioli, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai'yi önerdiği haberin detayları arasında yer aldı.