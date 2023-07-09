Fransız ekibi Nice, Attila Szalai'yi gündemine aldı!
Forvet transferine 22.5 milyon euro harcayan Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Fransız ekibi Nice, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'yi listesine aldı. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor.
Takıma katılacak futbolcular kadar ayrılacak futbolcular da bir hayli önem taşırken, sarı-lacivertli formayı giyen oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor.
Alman ekipleri Union Berlin ve Hoffenheim'ın Macar stoper Attila Szalai'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı gündeme gelmişti.
Bir başka iddia da Fransız basınından geldi. L'Equipe'in haberine göre, sezon öncesinde takımın başına Süper Lig'den de tanıdığımız Francesco Farioli'yi geçiren Fransız ekibi, hocasının isteği üzerine stoper transferinde harekete geçti.
Defansta en tecrübeli isimleri olan 39 yaşındaki Dante'nin veliahtı olacak ve yerine geçecek bir isim arayan Nice'ye Farioli, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai'yi önerdiği haberin detayları arasında yer aldı.
Birkaç haftardır oyuncunun gözlemlendiği iddia edilirken, Youssouf Ndayishimiye'nin iyi performansı sonrasında Türkiye'den futbolcu almaya sıcak bakan Nice, Fenerbahçe ile oyuncu için görüşmelere başlaması planlanıyor.
25 yaşındaki Attila Szalai bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden olurken 52 resmi maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.