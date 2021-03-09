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Fransız Engie'nin şirketleri PALMET'in oldu

Palmet Enerji, Fransız ENGIE’nin sahip olduğu İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ (İZGAZ),Baymina Enerji ile Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret AŞ’yi devraldı. PALMET Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray, HABERTÜRK’e yaptığı açıklama, söz konusu şirketlerin devrinin tamamlandığını belirterek, “Vakıfbank ve Garanti bankalarının oluşturduğu konsorsiyum ve özkaynakla satın alma işlemi için gerekli finansman sağlandı” dedi. Samuray, satışa konu tutar hakkında bilgi vermedi.

Fransız Engie'nin şirketleri PALMET'in oldu - Haberler

Palmet Enerji, Fransız ENGIE’nin sahip olduğu İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ (İZGAZ),Baymina Enerji ile Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret AŞ’yi devraldı.

PALMET Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray, HABERTÜRK’e yaptığı açıklama, söz konusu şirketlerin devrinin tamamlandığını belirterek, “Vakıfbank ve Garanti bankalarının oluşturduğu konsorsiyum ve özkaynakla satın alma işlemi için gerekli finansman sağlandı” dedi. Samuray, satışa konu tutar hakkında bilgi vermedi.

Samuray, devrin ardından yatırım için kolları sıvayacaklarını belirterek, “Ankara’daki Baymina doğal gaz santralı çalışmıyordu. Santralda gereken yatırımlar yapılacak ve elektrik üretimine başlayacağız” dedi. İZGAZ’a da yatırım yapacaklarını kaydederek, “Eskimiş hatlar var, onları yenileyeceğiz. Doğal gazın gitmediği noktalara da gerekli yatırımı yapacağız” dedi.

Samuray, devralınan şirketlerle 309 kişinin çalıştığını kaydederek, bu personelin işine devam edeceğini duyurdu.

Baymina, 770 megavat gücünde ve tam kapasitede çalıştırıldığında yıllık 6.3 milyar kilovatsaat elektrik üretiyor. 325 bin aboneli İZGAZ, Gebze ve Karamürsel dışında tüm Kocaeli’nin gaz dağıtımını gerçekleştiriyor. Palmet Enerji de Gebze ve Erzurum’da şehiriçi gaz dağıtım faaliyetlerini yürütüyor.

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