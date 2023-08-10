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        Haberler Futbol Fransa Fransız yıldız Dembele'nin yeni durağı belli oluyor - Futbol Haberleri

        Fransız yıldız Dembele'nin yeni durağı belli oluyor

        Bir süredir adı transfer söylentilerinde geçen Barcelona'nın yıldız futbolcusu Dembele'nin yeni takımı belli oluyor. Fransız yıldızın yeni takımı için sağlık kontrolünden geçtiği de gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 16:45
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        Ousmane Dembele bombası!
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        Barcelona'nın 2017 yazında büyük umutlarla transfer ettiği Ousmane Dembele ile yolları ayrılıyor.

        135 milyon euro gibi flaş bir bedelle kadroya katılmasına rağmen beklenilen performansı sergileyemeyen Dembele , RMC gazetesinin haberine göre Paris Saint Germain için sağlık kontrolünden geçti.

        Gelen bilgilere göre bu transferin 50 milyon euro karşılığında tamamlanacağı bildirildi.

        Barcelona formasıyla 185 maça çıkan Dembele 40 gol ve 43 asist yaptı.

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