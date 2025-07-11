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        Haberler Dünya Fransız siyasiler, İngiltere ile Fransa arasındaki düzensiz göçmen takası mutabakatına tepki gösterdi | Dış Haberler

        Fransız siyasiler, İngiltere ile Fransa arasındaki düzensiz göçmen takası mutabakatına tepki gösterdi

        Bazı Fransız siyasiler, İngiltere ile imzalanacak düzensiz göçmen takasına ilişkin anlaşmaya Fransa'nın aleyhine olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:42 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:42
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        Fransa ve İngiltere arasında 'göçmen takası' problemi
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        Fransız yayın kuruluşu France Bleu'nün haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Londra'ya yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile üzerinde mutabık kaldıklarını duyurduğu düzensiz göçmenlerin iki ülke arasında takasını öngören anlaşma, eleştirileri beraberinde getirdi.

        Dün duyurulan ve Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşan göçmenlerin Fransa'ya geri gönderilmesini, buna karşılık İngiltere'nin, gönderdiği kadar düzensiz göçmeni gerekli koşulları sağlaması halinde ülkeye kabul etmesini içeren anlaşma, Fransa aleyhine olduğu gerekçesiyle tepki topladı.

        Fransa'nın Manş Denizi kıyısında düzensiz göçmenlerin hareket noktası haline gelen vilayeti Pas-de-Calais'nin Belediye Başkanı Natacha Bouchart, France Info'ya verdiği röportajda, anlaşmaya ilişkin öfkesini dile getirdi.

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        "Her şey İngilizlere veriliyor, yine"

        Anlaşmanın vilayet sakinlerini göz ardı ettiğini ve "değerlendirme eksikliğine" dayandığını kaydeden Bouchart, "bir kez daha her şeyin İngilizlere verildiği" izlenimine kapıldığını söyledi.

        Bouchart, "İngiltere göçmenler arasından ilgilendiklerini seçecek ve sonrasında diğer göçmenleri Fransa'ya geri gönderecek. Ama nereye? Nasıl? Ne şekilde? (Gönderilen düzensiz göçmenler) Nasıl yönetilecek?" diye sordu.

        Fransa'nın Hauts-de-France bölgesinin cumhuriyetçi milletvekili Xavier Bertrand ise BFMTV'de katıldığı programda bu şartlarda düzensiz göçmen takasının Fransa için "kötü bir anlaşma" olduğunu belirtti.

        Bertrand, "İngiltere'ye kimin geleceğini, kimin orda kalacağını ve kimin Fransa'ya ve Avrupa'ya döneceğini onlar (İngiltere) seçecek." ifadelerini kullandı.

        Anlaşma kapsamında İngiltere hükümeti, şişme botlar ya da teknelerle gelen düzensiz göçmenleri gözaltına aldıktan sonra Fransa'ya gönderecek ve çevrim içi platform üzerinden Fransa'da bulunan ve İngiltere'ye yerleşme isteğini dile getiren düzensiz göçmenleri bazı şartları sağlamaları halinde kabul edecek.

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        İmzalanmadan önce Avrupa Komisyonuna sunulacak anlaşmanın gelecek haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

        Manş Denizi'ne kıyısı olan İngiltere ve Fransa, yıllardır devam eden düzensiz göçmen sorununu çözmek için son yıllarda tedbirleri artırmaya başladı.

        Her yıl binlerce düzensiz göçmen Fransa'nın sahil kesimlerinden hareket edip, şişme bot ve teknelerle Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşıyor.

        Bu yıl içinde 20 binden fazla düzensiz göçmenin Manş Denizi'nden İngiltere'ye gittiği tahmin ediliyor.

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