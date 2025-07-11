Fransız siyasiler, İngiltere ile Fransa arasındaki düzensiz göçmen takası mutabakatına tepki gösterdi

Fransız yayın kuruluşu France Bleu'nün haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Londra'ya yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile üzerinde mutabık kaldıklarını duyurduğu düzensiz göçmenlerin iki ülke arasında takasını öngören anlaşma, eleştirileri beraberinde getirdi.

Dün duyurulan ve Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşan göçmenlerin Fransa'ya geri gönderilmesini, buna karşılık İngiltere'nin, gönderdiği kadar düzensiz göçmeni gerekli koşulları sağlaması halinde ülkeye kabul etmesini içeren anlaşma, Fransa aleyhine olduğu gerekçesiyle tepki topladı.

Fransa'nın Manş Denizi kıyısında düzensiz göçmenlerin hareket noktası haline gelen vilayeti Pas-de-Calais'nin Belediye Başkanı Natacha Bouchart, France Info'ya verdiği röportajda, anlaşmaya ilişkin öfkesini dile getirdi.

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"Her şey İngilizlere veriliyor, yine"

Anlaşmanın vilayet sakinlerini göz ardı ettiğini ve "değerlendirme eksikliğine" dayandığını kaydeden Bouchart, "bir kez daha her şeyin İngilizlere verildiği" izlenimine kapıldığını söyledi.

Bouchart, "İngiltere göçmenler arasından ilgilendiklerini seçecek ve sonrasında diğer göçmenleri Fransa'ya geri gönderecek. Ama nereye? Nasıl? Ne şekilde? (Gönderilen düzensiz göçmenler) Nasıl yönetilecek?" diye sordu.