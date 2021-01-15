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Fransız üretici tam elektrikli ticari aracını tanıttı

Citroën, hafif ticari aracı Berlingo'nun yüzde yüz elektrikle çalışan bir versiyonunu tanıttı. 2021'in ikinci yarısında satışa sunulacak ë-Berlingo Van'ın 275 km'ye (WLTP döngüsü) varan elektrikli sürüş menzili sunabileceği kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre aracın 4,4 m3'e kadar kargo alanı, 800 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi bulunuyor. Dört farklı gövde tipi ile üretilen ë-Berlingo Van'ın, MyCitroën uygulaması üzerinden batarya şarj durumu gibi bilgilerinin uzaktan yönetebileceği de verilen bilgiler arasında

Fransız üretici tam elektrikli ticari aracını tanıttı
HABERTURK.COM

Fransız otomotiv üreticisi Citroën, hafif ticari aracı Berlingo'nun elektrikli versiyonu ë-Berlingo Van'ı tanıttı. Yapılan açıklamaya göre, ë-Berlingo Van isimli araç 50kWh kapasiteli lityum-iyon batarya ile sürüş koşullarına bağlı olarak 275 km’ye varan bir elektrikli sürüş menzili kullanıma sunuyor.

ë-Berlingo Van'ın, Groupe PSA’nın e-CMP platformu üzerine yükseldiği de verilen bilgiler arasında. ë-Berlingo Van'ın, elektrikli sürüş menzilini en üst seviyeye çıkartmak için fren veya yavaşlama anında oluşan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürdüğü belirtilirken, bataryaların koltukların ve yükleme zemininin altında gizlenerek aracın iç hacmi ile kargo alanına etki etmediği bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre aracın 4,4 m3'e kadar kargo alanı, 800 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi bulunuyor.

Standart şarj soketinden 30 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi sağlayan aracın sürüş koşullarına ve sürüş moduna bağlı olarak güç üretimini ayarlayan 100 kW/136 beygir güce ve 260 Nm torka sahip bir elektromotoru bulunuyor. ë-Berlingo Van tercih edilen sürüş moduna bağlı olarak 130 km/s hıza ulaşabiliyor.

Araçta, 8 yıl veya 160 bin km (bu garanti süresinin sonunda yüzde 70 batarya kapasitesi ile) garanti süresi sunuluyor. Bir yıl veya 20 bin km sonra ve ardından her iki yıl veya 40 bin km sonra gerçekleştirilen bakım sonrasında bir batarya kapasite belgesi düzenleniyor.

Yeni elektrikli Berlingo modelini değerlendiren Citroën Genel Müdürü Vincent Cobée, "Yeni ë-Berlingo Van gelişmiş elektrikli araç teknolojileriyle profesyonellere yükleme kapasitesi ve kullanım alanından hiçbir şekilde ödün vermeden konfor, hareket özgürlüğü ve düşük işletim maliyetleri gibi avantajlar sunuyor. Uluslararası Yılın Vanı seçilen ë-Jumpy ve ë-Jumper modellerimizin ardından yollara çıkan ë-Berlingo Van, elektrikliye geçiş hamlemiz açısından son derece önemli bir adım oluşturuyor" dedi.

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