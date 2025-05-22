Fransızlar duyurdu: Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen için kötü haber Fransa'dan geldi. Fransız medyası, Victor Osimhen'in son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile imza aşamasında olduğu iddia etti. İşte detaylar...
Galatasaray'ın bu sezon kazandığı çifte kupada önemli rol oynayan Victor Osimhen, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
Sarı kırmızılılar, Nijeryalı süper starın bonservisini almak istese de Suudi Arabistan'la ekonomik olarak yarışabilecek durumda değil.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin güçlü ekiplerinden Al Hilal, Victor Osimhen'le temas kurdu.
Haberde, Al Hilal'in oyuncuya son derece cazip bir maaş teklifi sunduğu ve Osimhen'i ikna etmeye yakın olduğu aktarıldı.
Yıldız futbolcunun, Suudi ekibinin önerisine sıcak baktığı ve kısa süre içinde kararını vermesinin beklendiği ifade edildi.
Galatasaray'ın bu sezon kazandığı iki kupada büyük pay sahibi olan Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 40 maçta 36 gol attı ve 8 asist yaptı.