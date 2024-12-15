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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Taraftarımız bize inansın - Fenerbahçe Haberleri

        Fred: Taraftarımız bize inansın

        Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, 3-1'lik Başakşehir galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarımız bize inansın" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 22:00 Güncelleme: 15.12.2024 - 22:00
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        "Taraftarımız bize inansın"
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncularından Fred, galibiyeti değerlendirdi.

        "YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

        Mücadele hakkında konuşan Fred, "Önemli bir maçı kazandık. Zor olacağını biliyorduk. İyi baş ettik. Bazı anlarda daha iyi konsantre olmak gerekiyor, rakip 1 kişi eksikken. Taraftarlarımız önünde kazanmak önemliydi. Yolumuza devam edeceğiz, çünkü cuma günü başka bir önemli maçımız var." dedi.

        "TARAFTARIMIZ BİZE İNANSIN"

        Fenerbahçe taraftarının kendilerine inanması gerektiğini söyleyen tecrübeli oyuncu "Aldığımız iki mağlubiyet sonrası kazanmak önemliydi. Taraftarlarımız bize inansın. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sonunda hepimizin mutlu olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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