        Haberler Spor Futbol Almanya Freiburg: 2 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Freiburg: 2 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Freiburg'u 3-2 mağlup etti. 80 ve 90+1. dakikalarda Tom Bischof (2) ile 90+9'da Lennart Karl'ın golleriyle önemli bir geri dönüşe imza atan lider Bayern Münih, puanını 73'e yükseltti. Freiburg ise haftayı 37 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Bayern Münih 2-0'dan geri döndü!

        Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih, Freiburg'a konuk oldu. Europa-Park Stadı'ndaki mücadeleyi kazanan 3-2'lik skorla Bayern Münih oldu.

        Bayern Münih'in 2-0'dan geri dönmesini sağlayan golleri Tom Bischof (2) ile 90+9'da Lennart Karl attı. Ev sahibinin gollerini ise 46'da Johan Manzambi ve 71. dakikada Lucas Höler kaydetti.

        Bu sonuçla puanını 73 yapan Bayern Münih, liderliğini sürdürdü. Freiburg ise 37 puanla 8. sırada kaldı.

        Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, St.Pauli'ye konuk olacak. Freiburg, Mainz 05 ile deplasmanda karşılaşacak.

        BAYERN MÜNİH 100 GOLE ULAŞTI

        Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin öğrencileri, ligde 28 hafta sonunda 100 gole ulaşmayı başardı. Münih ekibi, rakip fileleri iki kez daha havalandırması halinde 1971-1972 sezonundaki kendisine ait 101 gollük Bundesliga rekorunu kıracak.

