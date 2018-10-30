Fanatik'in haberine göre; Yeni Malatyaspor’dan sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’yi de 3-1 yenerek 16 puana ulaşan Ankaragücü, deyim yerindeyse bu başarıyı yokluk içerisinde ortaya koydu. 6 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Sarı-Lacivertliler’in toplam takım bütçesinin değeri neredeyse Fenerbahçe’de bir oyuncunun maliyetine eşit değerde. Öyle ki, transferde bonservisi elinde olan oyunculara yönelen, buna rağmen kadrosuna kaliteli yabancıları kazandırmayı başaran Ankaragücü Süper Lig’de fırtınalar estiren bu takımı toplamda 7 milyon Euro’ya kurdu. Yani bu rakam Fenerbahçe’nin oyuncu ücreti hariç Frey ve Jailson’un kulüplerine ödenen rakamla aynı.
TEK KURUŞ BONSERVİS YOK!
Fenerbahçe karşısında müthiş bir performans ortaya koyan, istatistiklerde maçın yıldızı olarak öne çıkan Djedje’yi bonservissiz, yalnızca 650 bin Euro’ya renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler’de Cerci, Bifouma, Mokhtar, El Kabir gibi yıldız isimler de bedelsiz olarak takıma kazandırıldı.
İSMAİL KARTAL'A HOCA DAYANMIYOR!
Ankaragücü’nün hocası İsmail Kartal’ın 10 haftada çarpıcı bir istatistiği ortaya çıktı. Öyle ki Ankaragücü’nün yendiği 3 teknik adamın görevine son verildi. İlk olarak 5. haftada Akhisarspor’u sahasında 1-0 yendikten sonra Susic’in gönderilmesine neden olan İsmail Kartal, ardından Erzurumspor’u da deplasmanda 0-1 yendi ve bu kez de Mehmet Altıparmak’la yollar ayrıldı. Kartal’ın son kurbanı ise Cocu oldu.
DJEDJE'DEN TARAFTARA...
Ankaragücü’nde Fenerbahçe maçına damga vuran Djedje, taraftarın desteğine dikkat çekti. Lig Radyo’ya konuşan başarılı oyuncu, “Kariyerimde birçok çılgın taraftar önünde oynadım. Ankaragücü, Türkiye’de en az Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kadar güçlü bir taraftar topluluğuna sahip. Bu bizim saha içinde en büyük itici gücümüz. İçeride de dışarıda da bize müthiş bir destek veriyorlar” ifadelerini kullandı.
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