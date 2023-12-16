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        Haberler Magazin Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölüm nedeni o ilaçmış! Matthew Perry, kimdir ve neden öldü?

        Friends dizisi yıldızı Matthew Perry'nin ölüm nedeni açıklandı

        "Friends" dizisinin sevilen aktörü Matthew Perry evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu. Perry'nin otopsi sonucuna göre neden hayatını kaybettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 17:20 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:20
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        "Friends" dizisinde "Chandler Bing" karakterine hayat veren Matthew Perry'nin ölüm haberi hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı.

        Evindeki jakuzide ölü bulunan 54 yaşındaki Perry'nin otopsi raporu açıklandı.

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        MATTHEW PERRY'NİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

        Otopsi raporuna göre Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu tespit edildi.

        Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılan etken bir maddedir.

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        Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak tanımlandı.

        Oyuncu 28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulundu.

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        Alkol ve madde bağımlılığı mücadelesi veren ünlü aktör, yaşamının son yıllarında kendini bağımlılara yardım etmeye adamıştı.

        ROL ARKADAŞLARI DUYGULARINI İFADE ETTİ

        Evindeki jakuzide ölü bulunan ünlü aktörün "Friends" dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc açıklamada "Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte" ifadelerine yer vermişti.

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        Perry'nin evinde yapılan olay yeri incelemesinde uyuşturucu bulunmadı ancak antidepresanlar, anti-anksiyete ilaçları ve kronik akciğer hastalığı için kullanılan ilaçlar tespit edildi.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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