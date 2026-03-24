Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Fuat Çapa'dan Thomas Reis'in sözlerine HT Spor'da yanıt: Bizim adımıza sürpriz oldu! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Fuat Çapa’dan Thomas Reis'in sözlerine HT Spor'da yanıt: Bizim adımıza sürpriz oldu!

        Samsunspor Sportif Direktörü Fuat Çapa, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Fuat Çapa, Thomas Reis'in açıklamaları hakkında da konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 22:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çapa'dan Reis'in sözlerine HT Spor'da yanıt!

        Samsunspor Sportif Direktörü Fuat Çapa, HT Spor’a açıklamalarda bulundu. Çapa, geçtiğimiz haftalarda Samsunspor'dan ayrılan teknik direktör Thomas Reis'in açıklamaları hakkında da konuştu.

        İşte Çapa'nın açıklamaları:

        "Thomas Reis'in açıklamalarını okuyunca açıkçası bizim adımıza sürpriz oldu. Sonra kendisi de sosyal medyada yer alan açıklamaları görmüş. Kendisi arayıp o şekilde açıklamalar yapmadığını söyledi ve linkini gönderdi bana. Ben de dinledim. Tabii sosyal medyada insanlar istediklerini alıyorlar."

        "Sorular tam yazılmamış, cevaplar yazılmış bir yerlerde. Açıkçası bizim için üzücü oldu. Hoca gelirken bizim transfer yasağımız olduğunu bilerek geliyordu ve mevcut kadroya geliyordu. Yapılan tüm transferlerden kendisi haberdardı çünkü bizzat ben kendisiyle iletişim hâlindeydim. Telefonumda mesajlar hâlâ duruyor."

        "Aldığımız her oyuncuyu kendisine onaylatıp almışızdır. Kendisi görüştürdüğümüz birkaç tane üst seviye oyuncu vardı. Sezon başıydı bu. İki tane oyuncuyla görüştükten sonra oyuncular gelmek istemedi. Hocamızın görüşmüş olduğu oyunculara “İlk 3’ü bu sezon tesadüfen yakaladık, gelecek sezonlarda bunu yakalamak zor, asıl hedefimiz ilk 8 olacak.” deyince oyuncular gelmekten vazgeçti. Bazı şeylerin içeride kalması gerekirken, bazıları hedefin ilk 8 olduğu için gelmedi. Bazılarına “Benim o mevkide geçen seneden oynayan oyuncularım var.” diyerek bizi tercih etmelerini açıkçası engellemiş oldu."

        "Transfer döneminde kendisinden liste istedik; eksik olan mevkilerle ilgili. Bize vermiş olduğu oyuncular, bizim transfer politikamıza ters oyuncular: yaşı 30’un üzerinde olan oyuncular."

