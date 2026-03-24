Fuat Çapa’dan Thomas Reis'in sözlerine HT Spor'da yanıt: Bizim adımıza sürpriz oldu!

Samsunspor Sportif Direktörü Fuat Çapa, HT Spor’a açıklamalarda bulundu. Çapa, geçtiğimiz haftalarda Samsunspor'dan ayrılan teknik direktör Thomas Reis'in açıklamaları hakkında da konuştu.

İşte Çapa'nın açıklamaları:

"Thomas Reis'in açıklamalarını okuyunca açıkçası bizim adımıza sürpriz oldu. Sonra kendisi de sosyal medyada yer alan açıklamaları görmüş. Kendisi arayıp o şekilde açıklamalar yapmadığını söyledi ve linkini gönderdi bana. Ben de dinledim. Tabii sosyal medyada insanlar istediklerini alıyorlar."

"Sorular tam yazılmamış, cevaplar yazılmış bir yerlerde. Açıkçası bizim için üzücü oldu. Hoca gelirken bizim transfer yasağımız olduğunu bilerek geliyordu ve mevcut kadroya geliyordu. Yapılan tüm transferlerden kendisi haberdardı çünkü bizzat ben kendisiyle iletişim hâlindeydim. Telefonumda mesajlar hâlâ duruyor."

"Aldığımız her oyuncuyu kendisine onaylatıp almışızdır. Kendisi görüştürdüğümüz birkaç tane üst seviye oyuncu vardı. Sezon başıydı bu. İki tane oyuncuyla görüştükten sonra oyuncular gelmek istemedi. Hocamızın görüşmüş olduğu oyunculara “İlk 3’ü bu sezon tesadüfen yakaladık, gelecek sezonlarda bunu yakalamak zor, asıl hedefimiz ilk 8 olacak.” deyince oyuncular gelmekten vazgeçti. Bazı şeylerin içeride kalması gerekirken, bazıları hedefin ilk 8 olduğu için gelmedi. Bazılarına “Benim o mevkide geçen seneden oynayan oyuncularım var.” diyerek bizi tercih etmelerini açıkçası engellemiş oldu."

"Transfer döneminde kendisinden liste istedik; eksik olan mevkilerle ilgili. Bize vermiş olduğu oyuncular, bizim transfer politikamıza ters oyuncular: yaşı 30’un üzerinde olan oyuncular."