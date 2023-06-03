Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Fuat Oktay kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Fuat Oktay hangi görevlerde bulundu?
ABONE OL

Fuat Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Fuat Oktay'ın hayatı ve biyografisi gündeme geldi. 1964 yılında Yozgat-Çekerek’te doğan Oktay, 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun oldu ve Wayne State Üniversitesi’nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisansını tamamladı. Fuat Oktay, 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirildi. İşte Fuat Oktay'ın biyografisi, yaşı, kariyeri ve mesleği hakkında merak edilenler...

Fuat Oktay kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Fuat Oktay hangi görevlerde bulundu?
HABERTURK.COM

Fuat Oktay'ın biyografisi, yaşı, kariyeri ve mesleği merak konusu oldu. Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü mezunu olan Fuat Oktay, 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi’nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. 19 Haziran 2016-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında da Başbakanlık Müsteşarlığı yapan Fuat Oktay, 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapıyor. İşte Fuat Oktay'ın hayatı ve biyografisi...

FUAT OKTAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1964 yılında Yozgat-Çekerek’te doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi’nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu, bu şirketlerin bazılarında genel müdür, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu görevi boyunca çok sayıda ortak girişim projesini hayata geçirdi.

2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında da Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbrahim Kalın hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM İbrahim Kalın kimdir?
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde 3 Haziran Cumartesi? AFAD Kandilli son depremler listesi!
GÜNDEM Deprem mi oldu, kaç şiddetinde 3 Haziran Cumartesi?
LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2023 LGS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?
GÜNDEM LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı: Öğrencilere vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar?
GÜNDEM Öğrencilere vergisiz telefon fırsatı!
SON DAKİKA: Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
GÜNDEM Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: Yeni kabine listesi açıklanıyor! 2023 Kabinede kimler olacak, Bakanlar Kurulu'nda hangi isimler var? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?
GÜNDEM Yeni kabine listesi belli oluyor!
Son dakika haberleri: Tüyler ürperten olay! Samsun'da telefon numarası vermeme cinayeti! - En Son Haberler
GÜNDEM Tüyler ürperten olay! Telefon numarası vermeme ...
Önümüzdeki 5 güne dikkat! Yüzde 95 olacak! İstanbul'u nem vuracak! - Son dakika hava durumu haberleri
GÜNDEM Önümüzdeki 5 güne dikkat! Yüzde 95 olacak! İstanbul'u ...
Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alparslan Bayraktar hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM Alparslan Bayraktar kimdir?
Osman Aşkın Bak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Osman Aşkın Bak hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM Osman Aşkın Bak'ın hayatı ve biyografisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.