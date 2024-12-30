Furkan Korkmaz, Bahçeşehir Koleji'ne imza attı
Bahçeşehir Koleji, Furkan Korkmaz'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
NBA macerası sonrası EuroLeague ekiplerinden Monaco'ya transfer olan Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı. Milli yıldızın yeni adresi belli oldu.
Bahçeşehir Koleji Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklama şu şekilde:
Son olarak EuroLeague ekiplerinden Monaco forması giyen, 2017-2024 yılları arasında Philadelphia 76ers formasıyla NBA'de gururla izlediğimiz Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladık.
Yıldız basketbolcu bu sezon sakatlıklarla da mücadele etmek zorunda kaldı. 7 yıllık NBA macerası sonrası Monaco'nun yolunu tutan Furkan Korkmaz, yalnızca 3 EuroLeague maçında forma giyebilmişti.