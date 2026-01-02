Habertürk
Habertürk
        Futbolda ara transfer dönemi başladı! - Futbol Haberleri

        Futbolda ara transfer dönemi başladı!

        Futbolda 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başladı. Ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 09:46 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:46
        Futbolda ara transfer dönemi başladı!
        Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre bugün başlayan ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

        Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona ermişti.

        Filistin'e destek İsrail'e "Dur" demek için 3. Galata buluşması

        Filistin'e destek İsrail'e "Dur" demek için 3. Galata buluşması

