Futbolda ara transfer dönemi başladı!
Futbolda 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başladı. Ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
Giriş: 02.01.2026 - 09:46 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:46
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre bugün başlayan ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona ermişti.
