        Haberler Ekonomi Enerji G7 ülkelerinden küresel çapta enerji tedarikine destek mesajı - Enerji Haberleri

        G7 ülkelerinden küresel çapta enerji tedarikine destek mesajı

        G7 ülkeleri, küresel çapta enerji tedarikinin sağlanmasını desteklemek için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 08:47 Güncelleme:
        G7 ülkelerinden küresel çapta enerji tedarikine destek mesajı

        G7 ülkeleri dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından G7 ülkeleri adına Orta Doğu'daki mevcut bağlama ilişkin ortak açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Hürmüz Boğazı ve ona bağlı kilit su yolları başta olmak üzere deniz rotalarının ve seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesi gerektiği vurgulanırken, enerji tedarik zincirlerinin emniyetinin ve enerji piyasalarının istikrarının korunması istendi.

        Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) üyelerinin 11 Mart'ta petrol rezervlerinin kullanıma açılmasına karar verdiği hatırlatılan açıklamada, "Küresel çapta enerji tedarikinin sağlanmasını desteklemek için gerekli tüm adımları atmaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, İran'ın misilleme saldırılarına son vermesinin beklendiğinin ve G7 ülkelerinin bu misilleme saldırıları karşısında Orta Doğu'daki ortaklarını desteklediğinin altı çizildi.

        ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

