Gabriel Sara: Norwich'te oynarken Galatasaray fırsatı geldi
Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, ilk kez seçildiği Brezilya Milli Takımı'nın kampında kendi kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Kariyerinde Galatasaray'a gerçekleşen transferinin kırılma anı olduğunu belirten Sara, "Norwich'te Galatasaray fırsatı geldi ve milli takıma seçilmem için her türlü imkanı sağladılar. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığım maçlar da bana milli takım kapısını açtı" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, milli takım kampında Canal Wamo Youtube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY FIRSATI GELDİ"
"Norwich'te Galatasaray fırsatı geldi. Galatasaray'da Avrupa'da oynamak içi bir takım kurdular. En üst seviyede rekabet etmek istiyorlardı. Milli Takım'a ulaşmam için gereken her şeyi sağladılar. Şampiyonlar Ligi ağırlığı bana yardımcı oldu. Beni buraya getiren de tam buydu."
"KİM OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM"
"Kim olduğumu göstermek istiyorum. Kulübüme döndüğümde de yüksek seviyemi sürdürmek önemli!"
EDERSON AÇIKLAMASI
Ederson, 'Gabriel'e başına gelen şakayı anlatsın' dedi?"
Gabriel Sara: "Diyorum ya, Ederson'a güven olmaz, o rakipte oynuyor (Gülerek). Evet yani milli takım şakalarını hiç görmemiştim. Bir protokol var, ritüel. Buna uymadım ve beni cezalandırdılar."
"GALATASARAY TARAFTARININ SEVGİSİNİ BAŞKA BİR YERDE GÖREMEZSİNİZ"
"Galatasaray taraftarları, çok tutkulu. Büyük bir sevgi var. Gerçeküstü bir atmosfere yaratıyorlar maçlarda. Başka hiçbir yerde göremeyeceğin bir durum. Futbolu orada yaşamak, olabilecek en inanılmaz şeylerden."
"IDOLÜM ZIDANE"
"İdolün?"
Sara: "Zidane."
"En iyi orta saha ikilin?"
Sara: "Norwich'ten Kenny McLean."
"Kariyerindeki en güzel gol?"
Sara: "Juventus'a attığım gol. Unutulmaz maç."