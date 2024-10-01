Galatasaray: 103 - Rasta Vechta: 91 | MAÇ SONUCU
Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Almanya'nın Rasta Vechta takımını 103-91 mağlup etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Almanya'nın Rasta Vechta takımını 103-91 mağlup etti.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Michal Proc (Polonya), Dariusz Zapolski (Polonya)
Galatasaray: Livingston 21, Efianayi 12, Göksenin Köksal 3, Delgado 14, Sadık Emir Kabaca 7, Cummings 9, Blumbergs 8, Samet Geyik 2, Palmer 14, Izundu 8, Can Korkmaz 5, Yaman Alişan
Başantrenör: Yakup Sekizkök
Rasta Vechta: Campbell 12, Aminu 3, Randolph 14, Gardner 18, Grunloh 12, Van Slooten 1, Robinson 17, Sherfield 10, Pandi 2, Cozart 2
Başantrenör: Martin Schiller
1. Periyot: 30-13 (Galatasaray lehine)
Devre: 56-33 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 78-62 (Galatasaray lehine)