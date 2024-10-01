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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray: 103 - Rasta Vechta: 91 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray: 103 - Rasta Vechta: 91 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Almanya'nın Rasta Vechta takımını 103-91 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 23:39 Güncelleme: 01.10.2024 - 23:39
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        G.Saray sahasında kazandı
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Almanya'nın Rasta Vechta takımını 103-91 mağlup etti.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Michal Proc (Polonya), Dariusz Zapolski (Polonya)

        Galatasaray: Livingston 21, Efianayi 12, Göksenin Köksal 3, Delgado 14, Sadık Emir Kabaca 7, Cummings 9, Blumbergs 8, Samet Geyik 2, Palmer 14, Izundu 8, Can Korkmaz 5, Yaman Alişan

        Başantrenör: Yakup Sekizkök

        Rasta Vechta: Campbell 12, Aminu 3, Randolph 14, Gardner 18, Grunloh 12, Van Slooten 1, Robinson 17, Sherfield 10, Pandi 2, Cozart 2

        Başantrenör: Martin Schiller

        1. Periyot: 30-13 (Galatasaray lehine)

        Devre: 56-33 (Galatasaray lehine)

        3. Periyot: 78-62 (Galatasaray lehine)

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