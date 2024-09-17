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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Galatasaray: 3 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU - Gaziantep FK Haberleri

        Galatasaray: 3 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılarda goller 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Batshuayi'den geldi. Gaziantep FK'nın golünü ise 81. dakikada orta sahadan Furkan Soyalp kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligde liderliği aldı. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 18:58 Güncelleme: 17.09.2024 - 22:11
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        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

        Sarı-Kırmızılılarda goller 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Batshuayi'den geldi. Gaziantep FK'nın golünü ise 81. dakikada orta sahadan Furkan Soyalp kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 15'e yükseltti ve liderliği Fenerbahçe'den aldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

        BARIŞ ALPER YILMAZ REKORUNU GELİŞTİRDİ

        Sarı-kırmızılı takımın formda isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK filelerini havalandırarak, arka arkaya 4 lig maçında da gol atma başarısı gösterdi.

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        Konyaspor, Adana Demirspor, Rizespor ve son olarak Gaziantep FK maçlarını boş geçmeyen Barış Alpar Yılmaz, böylece kendi rekorunu kırma başarısı gösterdi.

        BATSHUAYI LİGDE İLK KEZ 11'DE

        Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez bir lig maçına 11'de başladı.

        Belçikalı santrfor, bu sezon görev aldığı 4 Süper Lig maçında da sonradan oyuna dahil oldu.

        Bir golü bulunan Batshuayi, Gaziantep FK mücadelesiyle ilk kez bir lig maçının başlangıç kadrosunda yer aldı. 76. dakikada sahneye çıkan Batshuayi, Gaziantep filelerini havalandırdı.

        BERKAN SOL BEK OYNADI

        Teknik direktör Okan Buruk, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu sol bekte görevlendirdi.

        Geçen sezon birçok oyuncuyu farklı mevkide oynatıp verim alan Buruk, statü gereği kadroya alamadığı yeni transfer Jakobs'un yerine Berkan'ı sol bek oynattı.

        Sol bek olarak görev yapabilen yeni transfer Jelert ise yedekler arasında oturdu.

        GALATASARAY'DA KULÜBEDE 7 GENÇ OYUNCU OTURDU

        Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde 21 yaş ve altında 7 futbolcu yer aldı.

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        Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'ten sakatlık, Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai'den de statü gereği yararlanamadı.

        Buruk, bu oyuncuların yokluğunda Gaziantep FK mücadelesinde 18 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman ve Recep Yalın Dilek, 20 yaşındaki Eyüp Aydın, 21 yaşındaki Metehan Baltacı, Elias Jelert ve Yusuf Demir'i kadroya aldı.

        Galatasaray'da 33 yaşındaki kaleci Günay Güvenç, 31 yaşındaki orta saha Kerem Demirbay ve 25 yaşındaki stoper Victor Nelsson da Okan Buruk'tan görev bekledi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Basthuayi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in dar açıdan çektiği şutta kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Sara'nın ceza yayı gerisinden çektiği şutta da Yunan kaleci, soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

        11. dakikada sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti. Mertens'in pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, şık bir şekilde dönerek şutunu çekti.. Meşin yuvarlak, kalecinin sağından filelerle buluştu.

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        26. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan altıpas çizgisi önüne açtığı ortada Batshuayi, penaltı noktası civarında bulunan Yunus Akgün'e topukla pasını çıkardı. Yunus'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

        34. dakikada Barış Alper'in pasıyla topla buluşan Kaan Ayhan, sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, direğin dibinden auta çıktı.

        41. dakikada Ömürcan Artan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sorescu, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        64. dakikada Mertens'in aşırtma pasında ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Batshuayi, penaltı noktasına doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası dönen topu önünde bulan Mertens, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

        76. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Kerem Demirbay'ın pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas çizgisi üzerindeki Batshuayi'ye topu aktardı. Batshuayi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0

        81. dakikada Gazinatep FK, farkı 2'ye indirdi. Torreira'nın kaptırdığı topu önünde bulan Furkan Soyalp, Muslera'nın kaleden açıldığını gördü ve orta sahadan şut çekti. Bu vuruşta Uruguaylı kalecinin yetişemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

        Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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