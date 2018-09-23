Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 43. dakikada Garry Rodrigues kullandığı penaltı atışından da yararlanamadı. Aslan, bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de deplasmanda oynadığı mücadelelerde yaşadı. Ligin 4. haftasında da Trabzonspor'a 4-0 mağlup olmuştu.

Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Galatasaray, Akhisarspor'dan da yediği 3 golle toplam 9 kez kalesini gole kapatamadı. Sarı-kırmızılılar yediği bu 9 golün 8'i deplasmandaki karşılaşmalarda yedi. Cimbom, deplasmanda Ankaragücü'nden 1, Trabzonspor'dan 4 ve Aksiharspor'dan 3 gol kalesinde gördü. Aslan evinde yediği tek golü de Kasımpaşa maçında aldı. Attığı 14 golün de sadece 3'ünü deplasmanda attı.

SON YILLARDAKİ PERFORMANSI

Galatasaray, geçtiğimiz sezon evinde sadece 1 kez berabere kalırken, aldığı yenilgilerin hepsini deplasmanda yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonunda 7 kez rakiplerine 3 puan kaptırdı. Aslan, 2016-2017 sezonundaki 10 mağlubiyetin 4'ünü, 2015-2016 sezonundaki 9 mağlubiyetin 7'sini, 2014-2015 sezonundaki 5 mağlubiyetin 4'ünü ve 2013-2014 sezonundaki 5 mağlubiyetin 3'ünü deplasmanda yaşadı.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ