Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi Gabriel Sara müjdesi!
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da Gabriel Sara, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Giriş: 07.04.2026 - 16:31
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile yarın deplasmanda yapacağı 27. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda iki grup halinde 8'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılılar, taktik antrenmanla hazırlıklarını noktaladı.
