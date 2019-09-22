Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain'de sakatlığı devam eden Kylian Mbappe'nin dönüş tarihi netlik kazandı.

Sporx'te yer alan habere göre PSG'nin Lyon ile deplasmanda oynayacağı maça götürülmeyen yıldız futbolcunun 1 Ekim tarihinde Galatasaray ile oynanacak maçta sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.

REIMS ANTRENMAN OLACAK, GALATASARAY'A KARŞI SAHADA

Fransız basınında yer alan habere göre PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Mbappe'yi Lyon karşısında riske etmek istemezken haftaya Reims ile oynanacak lig maçında süre vermek istiyor. Mbappe'yi Reims maçında bir süre kullanmak isteyen Tuchel, Fransız yıldızı asıl olarak Galatasaray ile oynanacak maça düşünüyor.

PSG'nin bir diğer yıldız ismi Neymar, cezası nedeniyle Galatasaray karşısında olmayacak. Edinson Cavani'nin ise sakatlığı devam ediyor.