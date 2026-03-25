Galatasaray'a tarihi gelir: 346 milyon euro!
Süper Lig'de son 3 yılın şampiyonu Galatasaray üst üste dördüncü zaferine doğru ilerlerken, kasasını da doldurdu. Rakamlar alt alta toplandığında 346,8 milyon euro'luk dev kazanç kulüp tarihinde rekor rakama ulaştı.
Giriş: 25.03.2026 - 11:05
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki sportif başarısını mali bir gövde gösterisine dönüştürerek kulüp tarihinin en yüksek gelir seviyesine ulaştı. UEFA organizasyonundan elde edilen ciddi kazancın yanı sıra, ticari kalemlerdeki büyüme ile toplam gelir 346.8 milyon Euro olarak kaydedildi.
Sarı-kırmızılı kulübün kasasına giren rekor tutarın detaylı dökümü şu şekilde:
* Loca ve Kombine Satışları: 100 milyon Euro
* Sponsorluk Anlaşmaları: 99 milyon Euro
* Mağazacılık (GS Store): 94 milyon Euro
* Şampiyonlar Ligi Primleri: 53.8 milyon Euro
Üst üste dördüncü lig şampiyonluğuna ilerleyen Galatasaray, Avrupa sahasında Juventus’u eleyip Liverpool’a karşı çeyrek final kapısından dönmesine rağmen, UEFA gelirlerinde 53.8 milyon Euro ile devasa bir girdi sağladı.
